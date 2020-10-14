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Kırgızistan’da Başbakan Caparov’un destekçilerinden hükümet binasında protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 21:28 | Son Güncelleme

Kırgızistan’da Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un istifasını talep eden protestocular başkent Bişkek’teki hükümet binası önünde gösteri gerçekleştirdi.Kırgızistan’da bugün resmen Başbakan olarak seçilen Sadır Caparov’un destekçileri, başkent Bişkek’teki hükümet binası önünde toplanarak Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un istifasını talep etti.

Kırgızistan’da Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un istifasını talep eden protestocular başkent Bişkek’teki hükümet binası önünde gösteri gerçekleştirdi.
Kırgızistan’da bugün resmen Başbakan olarak seçilen Sadır Caparov’un destekçileri, başkent Bişkek’teki hükümet binası önünde toplanarak Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un istifasını talep etti. Göstericiler yaptıkları konuşmalarda, "Biz taraftar değiliz, sıradan insanlarız. Sadır Caparov, bizim buraya gelmemiz için para ödemedi. Gazeteciler, bize Caparov’un taraftarları demeyi bırakın" dedi.
Hükümet binası önünde toplanan kalabalık grubun dağılmasını isteyen Sadır Caparov ise yaptığı açıklamada, destekçilerine Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile müzakerelerin devam ettiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Tolgonay Stamaliyeva ise Cumhurbaşkanı Ceenbekov’un parlamento seçimlerinin ardından istifa edeceğini açıkladı.
Kırgızistan’da 4 Ekim’de 16 siyasi partinin katılımı ile yapılan parlamento seçimlerinin sonuçları açıklanınca barajı geçemeyen siyasi partilerin üyeleri ve taraftarları tarafından seçim sonuçları protesto edilmişti. Yaklaşık bir hafta süren gösterilerde cezaevinde bulunan eski milletvekili Sadır Caparov çıkartılmış ve 6 Ekim’de Dostluk Otelinde gerçekleştirilen toplantıda Başbakanlık görevine aday gösterilmişti. 10 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda düzenlenen olağanüstü Meclis toplantısında Sadır Caparov’un başbakanlığı ve kabinesi onaylanmıştı. Daha sonra toplantıya 51 milletvekilinin hazır bulunduğu ve 10 milletvekilinin vekaletname gönderdiği, çoğunluğun toplanmadığı iddia edilerek Caparov’un başbakanlığı konusunda itirazlar gelmişti. Başbakan adayı ve kabine üyelerinin onaylanması için en az 61 milletvekilinin oylamaya bizzat katılması gerektiği kaydedilmişti. Bugün Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda toplanan milletvekilleri, Caparov’un başbakanlığını, hükümet programı ve üyelerini onaylarken, Cumhurbaşkanı Ceenbekov da ilgili kararnameyi imzaladı.

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