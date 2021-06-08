Kırgızistan'da bir süredir haber alınamayan Orhan İnandı için gösteri

İnandı'nın 2019 yılında Kırgız Müslümanlar Kurulu'nun düzenlediği bir iftara Türkiye Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ile birlikte çağırılması bir diplomatik krize yol açmış, Büyükelçi Fırat bu durumu fark edince "Buraya FETÖ'nün başını nasıl çağırıyorsunuz? Biz burada 35 milyon dolara cami yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtacaksınız. Ramazan bu, Ramazan'da bu yapılır mı? Ya Türkiye'yi ya da terör örgütünü seçersiniz. Benim için müftülük bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile teröristi aynı yere koyuyorsunuz. Bu insan Müslüman değil. Ben şimdi Cumhurbaşkanı'na söyleyeceğim" diyerek mekanı terk etmişti.

Son günlerde Bişkek'te Türkiye Büyükelçiliği önünde, Kırgızistan'ın en büyük ikinci kenti Oş'ta ve ülkenin kuzeyindeki Karakol kentinde de protesto gösterileri düzenlenmişti.

Fransız haber ajansı AFP, Bişkek'te eski adıyla Sebat, yeni adıyla Sapat olan okulun önünde bir haftadır 300 kişinin oturma eylemi yaptığını bildirdi.

Kırgızistan'da kaybolan ve bir haftadan uzun süredir haber alınmayan, Gülen yapılanmasıyla ilişkili Sapat okullarının kurucusu Orhan İnandı için bugün yüzlerce kişi başkent Bişkek'te gösteri düzenledi.

'Fidye için kaçırılabilir' uyarısı

Eşi Reyhan İnandı, Orhan İnandı'nın başkent Bişkek'teki Türkiye Büyükelçiliğinde olduğunu öne sürdü.

Kırgız haber ajansı 24.kg'nin aktardığı habere göre Reyhan İnandı, eşinin kaçırılacağına dair bir uyarı aldığını söyledi:

"Bize koruma teklif ettiler fakat Orhan istemedi. Korumalığını da yapan bir yardımcısı vardı fakat o sadece gündüzleri yanında oluyordu. Daha önce güvenliğimizden endişe etmemizi gerektirecek bir şey olmamıştı."

Bu konu hakkında bir açıklama yapan Kırgız Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi ise 2019 yılında bir suç örgütünün kendisini kaçırarak fidye isteyebileceği konusunda uyardıklarını duyurdu.

AFP'ye konuşan İnandı'nın avukatı Talaygül Toktakunova, müvekkilinin Kırgızistan'a 1990'larda taşındıktan sonra 2012'de Kırgız vatandaşlığı aldığını söyledi.

24.kg'ye bilgi veren bir Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği'nden bir yetkili ise İnandı'nın Kırgız vatandaşlığı alıktan sonra Türk vatandaşlığından çıktığını belirtti.

Türkiye'nin iade talebi reddedilmişti

Kırgız haber ajansı Akipress'in haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Aybek Artıkbayev dün Kırgızistan Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada Türkiye'nin, 2019'da İnandı'nın Gülen Yapılanması'yla bağları nedeniyle iadesini talep ettiğini fakat İnandı'nın Kırgız vatandaşı olması gerekçesiyle bu talebin reddedildiğini açıkladı.