Kırgızistan'da bir süredir haber alınamayan Orhan İnandı için gösteri

Gürcistan'daki Gülen Yapılanması üyeleri 'endişeli'

Öte yandan Gürcistan basınında yer alan bir habere göre İnandı'nın kaybolması, Gürcistan'daki Gülen Yapılanması mensuplarını da endişelendirdi.

İnternet haber sitesi Netgazeti'ye konuşan üç kişi, Başbakan Irakli Garibaşvili'nin Türkiye ziyaretinin ardından iadelerinin pazarlık konusu yapılmasından korktuklarını söyledi.

Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ başta olmak üzere terör konusundaki mutabakatları ele aldık" demişti.

Adını vermeden konuşanlarından biri "Her an başımıza her şey gelebilir" derken diğeri de şu ifadeleri kullandı:

"Gürcü yetkililerin ellerinden geleni yaptığına ve böyle bir şeye izin vermeyeceğine inancım tam. Fakat olanları görünce hedef alınmaktan endişe ediyoruz."

Gülen Yapılanması'nın Gürcistan'da da Çağlar okulları ve Uluslararası Karadeniz Üniversitesi adlı bir üniversitesi bulunuyordu.

Türkiye 2017'de Gürcistan'da Gülen Yapılanması'yla ilişkili bir kişiyi yakalayarak Türkiye'ye götürmüştü.