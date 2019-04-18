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Kırgızistan'da Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesine ilişkin yasa

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 20:59 | Son Güncelleme

Parlamentoda kabul edilen yasa, Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinin üç yıl sonra Kırgız tarafına devredilmesini öngörüyor

BİŞKEK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından başkent Bişkek'te inşa edilen 52 yataklı Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinin açılması, müşterek yönetilmesi ve devredilmesine ilişkin yasa Kırgızistan parlamentosunda kabul edildi.

Meclise 11 Şubat'ta sunulan "Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Dostluk Bişkek Devlet Hastanesinin açılması, müşterek yönetilmesi ve devredilmesi hakkındaki kanun taslağı" genel kurulda görüşülerek yasalaştı.

Kanuna göre, hastane 3 yıl taraflarca ortak yönetilecek. Bu sürenin tamamlanmasının ardından hastane yönetimi Kırgız tarafına devredilecek.

Türk tarafı 3 yıl boyunca hastanede çalışacak Türk vatandaşı personelinin maaş ve diğer masraflarının karşılanması için 4 milyon dolar, hastanenin işletme sermayesi için 15 milyon dolar aktaracak.

Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi adını taşıyan iş birliği hibe proje anlaşması taraflarca 1 Eylül 2018'de imzalanmıştı.

Başkentin batısında Çek gazeteci Julius Fuçik'in adını taşıyan parkın içinde yaklaşık 12 bin metrekare kapalı alanda TİKA tarafından inşa edilen hastanede gastroenteroloji, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, girişimsel radyoloji gibi birçok birim yer alacak.

Tıbbi laboratuvarlar, iki ameliyathane, üç yoğun bakım, anjiyo ve görüntüleme bölümleri bulunan hastanenin ileri teşhis ve tedavi alanında Orta Asya'nın en önemli sağlık kurumlarından olacağı belirtiliyor.

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Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi Kırgızistan tika

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