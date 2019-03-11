HABER

Kırgızistan'da "Çağın Kişileri" resim sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 19:41 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da "Çağın Kişileri" resim sergisi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'a son yüzyıla damga vurmuş kişilerin portrelerinin yer aldığı "Çağın Kişileri" adlı resim sergisi törenle açıldı.

Kırgızistan Ressamlar Birliği Başkanı ve halk sanatçısı Taalaybek Usubaliyev'in, 55 karakalem resmi, doğum gününde Bişkek Asambai Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Televizyon sunucusu Assol Moldokmatova'nın direktörlüğünü üstlendiği sergide, siyasetten sağlığa, sanattan kültüre, müzikten havacılık sektörüne kadar çeşitli alanlara damga vurmuş hayatta olan ve olmayan kişilerin portreleri yer alıyor.

Sergide portrelerin yanı sıra Sovyet döneminde kullanılan farklı model çanta türleri, çeşitli çalgı aletleri, kitaplar, ütü, radyo, daktilo ve ressamların kullandıkları malzemeler de yer aldı.

Moldokmatova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergideki portrelerin aynı zamanda Türk dünyasına ait şahsiyetler olduğunun altını çizdi.

Bu projenin temel değerlerden kopan gençlere yönelik olduğunu vurgulayan Moldokmatova, gençlerin Türk gelenek ve değerlerini tanıması gerektiğini söyledi.

Ressam Usubaliyev de sergiyi Türkiye'de de açmak istediklerini belirtti.

Ülkenin ünlü sinema yönetmeni Genadiy Bazarov, portrelerde yer alan şahsiyetlere saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Sergi ay sonuna kadar gezilebilecek.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
İBB Meclisi'nin son toplantısı gerçekleştiİBB Meclisi'nin son toplantısı gerçekleşti
Bilal Erdoğan Antalya’da cami açılışına katıldıBilal Erdoğan Antalya’da cami açılışına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karakalem Kırgızistan Portre sergi

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Belçika'ya nota

Türkiye'den Belçika'ya nota

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te seyir halindeki tırda yangın

Ekmek teknesi gözleri önünde yandı! 'Ocağımız battı'

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Eşyalı evini soyan kiracısının fotoğraflarını afiş yaparak ifşa etti

Kiracısının fotoğraflarını şehre yaydı! Sebebi pes dedirtti!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Bakan Soylu: 6 yaşındaki masum çocukların eline silah vererek valilikleri altüst ederler

'6 yaşındaki masum çocuklara silah vererek...' Soylu'dan sert çıkış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.