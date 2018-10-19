Kırgızistan'da Cengiz Aytmatov anıldı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Meclisi'nde, ülkenin halk yazarı Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90'ıncı yıl dönümünde yaşamı, eserleri ve dönemine etkileri anlatıldı.

Meclis Genel Kurulu'nda milletvekilleri, bilim adamları ve sinema oyuncularının katılımıyla dünyaca ünlü halk yazarının 90. doğum günü vesilesiyle "Cengiz Aytmatov" konulu bir konferans düzenlendi.

Konferans öncesinde, Aytmatov fotoğraflarının ve eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın halk yazarı Aytmatov'u doğumunun 90'ıncı yıl dönümünde saygıyla andıklarını belirtti.

Cumabekov, Aytmatov'un sadece büyük bir yazar olmadığını devlet ve siyasetçi figürlerinden olduğuna dikkati çekerek, "Sovyetler Birliği parlamentosunda milletvekili olarak görev yaptığı dönemde Aytmatov, kürsüde halkın sosyal ve ekonomik sorunlarını gündeme getirdi. Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra uzun bir süre diplomatik alanda çalıştı ve ülkemizin uluslararası arenada tanıtımına büyük katkı sağladı." dedi.