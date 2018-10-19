Kırgızistan'da Cengiz Aytmatov anıldı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Meclisi'nde, ülkenin halk yazarı Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90'ıncı yıl dönümünde yaşamı, eserleri ve dönemine etkileri anlatıldı.
Meclis Genel Kurulu'nda milletvekilleri, bilim adamları ve sinema oyuncularının katılımıyla dünyaca ünlü halk yazarının 90. doğum günü vesilesiyle "Cengiz Aytmatov" konulu bir konferans düzenlendi.
Konferans öncesinde, Aytmatov fotoğraflarının ve eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.
Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın halk yazarı Aytmatov'u doğumunun 90'ıncı yıl dönümünde saygıyla andıklarını belirtti.
Cumabekov, Aytmatov'un sadece büyük bir yazar olmadığını devlet ve siyasetçi figürlerinden olduğuna dikkati çekerek, "Sovyetler Birliği parlamentosunda milletvekili olarak görev yaptığı dönemde Aytmatov, kürsüde halkın sosyal ve ekonomik sorunlarını gündeme getirdi. Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra uzun bir süre diplomatik alanda çalıştı ve ülkemizin uluslararası arenada tanıtımına büyük katkı sağladı." dedi.
Milletvekili Kanıbek İmanaliyev de "Cengiz Aytmatov'un eserlerinin özellikleri" temalı sunumunda, Aytmatov'un eserlerinin, Lev Tolstoy, Shakespeare, Ernest Hemingway'in yapıtları gibi dünya klasikleri arasında yer aldığını vurguladı.
İmanaliyev, Aytmatov'un eserlerinde ülkenin uzak köşelerinden insanları kahramanlara dönüştürerek anlattığını belirterek, "Yazarın eserlerinde, anne ve çocuk arasındaki yüksek sevgi, insanlar arasındaki sevgi, doğa sevgisi, anavatan, insanlık ve aşk teması özellikle öne çıkıyor. Aytmatov, 'Mankurt' kelimesini dünya literatürüne kazandıran kişi oldu." diye konuştu.
Kırgızistan’ın kuzeyindeki Talas bölgesinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928’de dünyaya gelen Aytmatov, 2008’de Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan’ın başkenti Kazan’da ani böbrek rahatsızlığı geçirmiş, tedavi için götürüldüğü Almanya’da 10 Haziran’da 79 yaşında hayatını kaybetmişti.
Yazar Aytmatov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ata Beyit Ulusal Anıt Mezarlığı'nda babası Toleykul Aytmatov'un mezarı yanında toprağa verilmişti.
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