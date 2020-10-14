Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov, parlamentonun seçtiği başbakanı atamayı reddetti

İktidar mücadelesi içerisinde bir çok siyasetçi de istifa eden başbakanın makamı için rekabete girişmişti.

Göstericiler seçimlere hile karıştığını ileri sürmüş, uluslararası gözlemciler de bu iddiaların makul ve endişe verici olduğunu söylemişlerdi.

Seçimin sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra başkent Bişkek sokaklarına dökülen ve bazı resmi binaları işgal eden göstericiler, hile karıştığını söyledikleri seçimlerin yenilenmesini ve Rusya yanlısı olarak görülen Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un istifa etmesini talep etmişlerdi.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinden bu yana siyasi kriz yaşanıyor.

Ceenbekov, milletvekillerinin oylamayı kurallarına uygun yaptığı konusunda kuşkuları olduğunu söyleyerek, yeniden oylama yapılmasını istedi.

Ay başında seçim yapılan Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yeni parlamentonun başbakan olarak belirlediği milliyetçi siyasetçi Sadir Caparov'u atamayı reddetti.

Caparov, geçen hafta diğer bazı siyasetçilerle birlikte, göstericiler tarafından serbest bırakılana kadar cezaevindeydi.

Caparov'a 2013 yılında bir hükümet yetkilisini rehin alma suçlamasından hapis cezası verilmişti.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, atamayı onaylamayacağını söyledi.

Yazılı açıklamasında Ceenbekov, parlamentoda yapılan oylamada başbakanın seçiminde usule ilişkin kurallara uyulduğundan kuşku duyduğunu belirterek "Ülkede istikrarı korumak ve güçlendirmek için, alacağımız bütün kararların meşru olması ve sorgulanmaması gerekir" dedi.

Bu açıklamadan kısa süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üst düzey bir danışmanı Kırgızistan'ı ziyaret ederek hem Cumhurbaşkanı Ceenbekov hem de başbakan adayı Caparov ile görüşmüştü.

Şimdi gözler Kırgızistan parlamentosunun bir daha toplanıp yeni bir başbakan belirlemeyi kabul edip etmeyeceğinde.

Seçimden sonra Bişkek sokaklarında yaşanan olaylarda 1200'den fazla kişi yaralanmış ve bir kişi ölmüş, ülkede Olağanüstü Hal ilan edilmişti.

Atambayev'in yeniden tutuklanması

Geçen hafta göstericilerin cezaevini basarak serbest bıraktığı siyasetçilerden, eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ise hafta sonunda yeniden tutuklandı.