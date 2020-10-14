Kırgızistan’da Cumhurbaşkanı İstifa Baskılarına Direniyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov Çarşamba günü siyasi muhaliflerinden Sadir Caparov’u başbakan olarak atamayı kabul etti. Ancak Ceenbekov, Başbakan’ı atamasının ardından istifa etmeyi reddetti. Ceenbekov’un sözcüsü Cumhurbaşkanı’nın seçimler tekrarlanmadan istifa etmeyeceğini söyledi.

Başbakan Sadir Caparov, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkede 4 Ekim seçimlerinden sonra yaşanan kaosun ardından, meşru bir hükümet kurulduğu için Ceenbekov’un birkaç gün içinde istifa etmesini istemişti.

Ceenbekov daha önce Caparov’u atamayı reddetmişti.

Eski milletvekili Caparov, geçen hafta yapılan protestolar sırasında hükümet binalarını kuşatan göstericiler tarafından hapisten çıkartılmıştı.

Caparov, destekçileri tarafından hapisten kaçırılmadan önce 2013 yılındaki protesto gösterileri sırasında üst düzey bir devlet memurunu rehin alma suçuyla hapis cezasını çekiyordu. Geçen hafta bir mahkeme davasını yeniden görmüş ve mahkumiyet kararını bozmuştu.

Caparov, daha sonra başkent Bişkek’te destekçilerine yaptığı konuşmada Ceenbekov’un derhal istifa etmesi için baskı yapmaya devam edeceğini söyledi. Caparov, Rusya ile Kırgızistan arasındaki stratejik ortaklığı da devam ettireceğini belirtti, Rusya’nın ülkedeki askeri varlığının koşullarında bir değişiklik olmayacağını aktardı.