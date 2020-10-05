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Kırgızistan’da devam eden protestolarda 122 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 22:47 | Son Güncelleme

Kırgızistan’da milletvekili seçimlerinin sonuçlarının iptali için yapılan gösterilerde 122 kişi yaralandı.Kırgızistan’da 4 Ekim’de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından seçim barajını geçemeyen parti üyeleri, seçim sonuçlarını protesto etmek için bugün başkent Bişkek’teki Ala Too Meydanı’nda toplandı.

Kırgızistan’da milletvekili seçimlerinin sonuçlarının iptali için yapılan gösterilerde 122 kişi yaralandı.
Kırgızistan’da 4 Ekim’de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından seçim barajını geçemeyen parti üyeleri, seçim sonuçlarını protesto etmek için bugün başkent Bişkek’teki Ala Too Meydanı’nda toplandı. Sosyal Demokratlar, Meken Intımagı, Çon Kazat, Reforma, Ata Meken, Bir Bol, Respublika ve Zamandaş siyasi partilerinin destekçilerinden oluşan kalabalık, seçimlerin şeffaf olmadığını savunarak iptal edilmesini talep etti. Protestocular, ilerleyen saatlerde Çüy ve Kiyev caddelerinde yanan çöp kutuları ile yolları trafiğe kapattı. Bunun üzerine güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermi kullandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çıkan olaylarda şu ana kadar 122 kişinin yaralandığını ifade edilirken, 4 kişinin yoğun bakımda tedavi altında olduğu belirtildi. Çıkan olaylarda muhalefet partisi Ata Meken’in üyesi eski Milletvekili Canar Akayev de bacağından yaralandı.
Protestoculara barışçıl bir şekilde dağılmaları konusunda çağrıda bulunan Kırgızistan İçişleri Bakanlığı, “Mitinge katılanlar ve organizatörleri kamu düzenini bozmaya ve Çüy Caddesi boyunca trafiği engellemeye çalıştı. Ardından agresif bir şekilde Çüy Caddesi boyunca ilerlemeye başladı ve meclis binasını çevreleyen demir kapıları kırmaya çalıştılar. Halkın güvenliğini sağlamak için göstericilerin gaz ve tazyikli su ile dağıtılması gerekiyordu” dedi.

Ceenbekov 16 siyasi partinin liderleriyle görüşecek
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un yarın seçimlere katılan 16 siyasi partinin liderleri ile bir araya geleceği aktarıldı. Toplantının yerel saatle 09.00’da yapılacağı açıklandı.
16 partinin yarıştığı milletvekili seçimlerinde Birimdik, Mekenim Kırgızistan, Kırgızistan, Bütün Kırgızistan ve Mekençil siyasi partileri seçim barajını geçerek meclise girmeye hak kazanmıştı.

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