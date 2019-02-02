HABER

Kırgızistan'da Dünya Başörtüsü Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 16:57 | Son Güncelleme

Başkent Bişkek'teki etkinliğe çok sayıda kadın katıldı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da kadınlar, 1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Umma dergisince başkent Bişkek'teki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda kadın katıldı.

Etkinlikte, kadınlara, kumaş çiçek yapımı, yüz bakımı, ellere kına yapılmasıyla ilgili bilgilerin yanı sıra şal ve başörtüsü kullananlar için de pratik ipuçları verildi. Program kapsamındaki bilgi yarışmasına katılanlara hediyeler dağıtıldı.

Öte yandan, bazı kadın sivil toplum örgütlerince kadın haklarının yanı sıra aile, iş, yaratıcılık, kişisel gelişim, güzellik ve sağlık konularında da bilgiler paylaşıldı.

Etkinlikteki defilede, Kırgız kadınlarının geleneksel başörtüsü eleçekin bağlanması gösterildi.

Derginin yöneticisi Eliana Satarova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Başörtüsü Günü'nün 2013 yılından bu yana dünyada kutlandığını anımsatarak, "Kırgızistan'da 2016 yılından bu yana başörtüsünün önemini ve kadınlar arasında diyaloğu sağlamak amacıyla bu etkinliğe destek oluyoruz. Etkinliği güzel ve sıcak bir atmosferde gerçekleştiriyoruz. Böylece günlük yaşantımızdaki sorunlardan uzak kalmayı başardığımızı düşünüyoruz. Bu etkinliğimize yıllar içerisinde ilgi artıyor. Böyle güzel etkinlikler düzenlersek birbirimize bakış açımız da önyargılarımız da değişir." dedi.

Tesettür giyim tasarımcısı Asel Amatova da tesettür giyim sektöründe geleneksel ve dini modayı harmanlayarak hazırladığı özgün giyim modelerinin yer aldığı koleksiyonun, kadınlar tarafından beğenildiğini belirtti.

Amatova, geleneksel çizgileri tesettürle harmanlamanın ilk etapta kendisi için çok zor olduğunu ifade ederek, "Özellikle dini konulara ve geleneksel yaşam tarzına bakış açısı farklı olan insanlar açısından bu fikir tehlike yaratıyordu. Bu riskin farkındaydım. Olumsuz eleştirilere maruz kalmaktan endişeliydim. 'Tesettürlü kadınlar da güzel giyinmeli' diye bu özel koleksiyonu hazırladım. Koleksiyonum çok beğeni topladı. Bu da beni mutlu etti." diye konuştu.

Etkinliğe katılan 19 yaşındaki Jarkınay İlyiçbekova da bugün ilk kez tesettüre girerek, yaşam tarzını değiştirdiğini söyledi. İlyiçbekova, 7 yıldan bu yana namaz kıldığını dile getirdi.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Güvercin uçururken elektrik akımına kapıldı, yatağa mahkum olduGüvercin uçururken elektrik akımına kapıldı, yatağa mahkum oldu
Vasiyeti gereği makam odasının karşısındaki mezarlığa defnedildiVasiyeti gereği makam odasının karşısındaki mezarlığa defnedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü Kadınlar Umma dergi World Hijab Day

En Çok Okunan Haberler

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da iğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Antalya'da bir adam misafir olduğu evin 14 yaşındaki kızını kaçırdı iddiası

Misafir olarak gitti küçük kızı kaçırdı!

Bursa'da nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar...

Adana'da deprem! (Son depremler Kandilli Rasathanesi- AFAD)

Adana'da korkutan deprem!

Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti (Aydın Denktaş kimdir?)

'Yavru Vatan'ın acı günü! Kızı duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar sınırda!

Akar sınırdan duyurdu: Kurtuluşları yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.