Kırgızistan’da eski Başbakan Abılgaziyev, yolsuzluktan gözaltına alındı

Kırgızistan’da eski Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları kapsamında gözaltına alındı.

Kırgızistan’da Nisan 2018’de Başbakanlık görevine gelen Muhammedkalıy Abılgaziyev, Haziran 2020’de “radyo frekanslarını çok ucuza satmak” yönündeki suçlamalarının ardından görevinden istifa etmiş, ancak söz konusu iddiaları reddetmişti. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi, Abılgaziyev’in başbakanlık yaptığı dönemde “ülke ve vatandaşların çıkarlarına karşı ve ulusal mevzuatı ihlal ederek” bir altın madeni şirketine jeolojik keşif ve altın üretimi için ek arazi verilmesini öngören kararnameyi imzaladığını açıkladı. Açıklamada, söz konusu kararnameye göre maden alanının iki kat arttığı ve bunun işletilmesinin bölgede ağır çevresel sorunlara yol açabileceği ve ülkenin hidroenerji sistemini bozabileceği kaydedildi.

Abılgaziyev’in başbakanlık döneminde varlıklarının resmi gelirinden birkaç kat fazla olduğunun tespit edildiği belirtilerek, “(Varlıkları) Onları yasallaştırmak amacıyla Bişkek şehrinde, Çüy ve Isık Göl eyaletlerinde pahalı taşınabilir ve gayrimenkul mülkiyet satın aldı” denildi. Açıklamada, Abılgaziyev’in devlet görevindeyken lüks evlerin inşaatına yatırım yaptığı, cezai sorumluluktan kaçmak için söz konusu varlıkları başka kişiler üzerine tescil ettirdiği ifade edildi.

Söz konusu açıklamanın ardından Abılgaziyev’ın gözaltına alındığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.