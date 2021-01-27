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Kırgızistan’da eski Başbakan Abılgaziyev, yolsuzluktan gözaltına alındı

27.01.2021 13:52 | Son Güncelleme:
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Kırgızistan’da eski Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları kapsamında gözaltına alındı.Kırgızistan’da Nisan 2018’de Başbakanlık görevine gelen Muhammedkalıy Abılgaziyev, Haziran 2020’de “radyo frekanslarını çok ucuza satmak” yönündeki suçlamalarının ardından görevinden istifa etmiş, ancak söz konusu iddiaları reddetmişti.

Kırgızistan’da eski Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları kapsamında gözaltına alındı.
Kırgızistan’da Nisan 2018’de Başbakanlık görevine gelen Muhammedkalıy Abılgaziyev, Haziran 2020’de “radyo frekanslarını çok ucuza satmak” yönündeki suçlamalarının ardından görevinden istifa etmiş, ancak söz konusu iddiaları reddetmişti. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi, Abılgaziyev’in başbakanlık yaptığı dönemde “ülke ve vatandaşların çıkarlarına karşı ve ulusal mevzuatı ihlal ederek” bir altın madeni şirketine jeolojik keşif ve altın üretimi için ek arazi verilmesini öngören kararnameyi imzaladığını açıkladı. Açıklamada, söz konusu kararnameye göre maden alanının iki kat arttığı ve bunun işletilmesinin bölgede ağır çevresel sorunlara yol açabileceği ve ülkenin hidroenerji sistemini bozabileceği kaydedildi.
Abılgaziyev’in başbakanlık döneminde varlıklarının resmi gelirinden birkaç kat fazla olduğunun tespit edildiği belirtilerek, “(Varlıkları) Onları yasallaştırmak amacıyla Bişkek şehrinde, Çüy ve Isık Göl eyaletlerinde pahalı taşınabilir ve gayrimenkul mülkiyet satın aldı” denildi. Açıklamada, Abılgaziyev’in devlet görevindeyken lüks evlerin inşaatına yatırım yaptığı, cezai sorumluluktan kaçmak için söz konusu varlıkları başka kişiler üzerine tescil ettirdiği ifade edildi.
Söz konusu açıklamanın ardından Abılgaziyev’ın gözaltına alındığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

10 Ocak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki 2 aday da gözaltında
Kırgızistan’da 10 Ocak’ta yapılan erken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Abdil Segizbayev ve eski İçişleri Bakan Yardımcısı Kursan Asanov’un da gözaltına alındığı bildirildi. Askeri Savcılık, Segizbayev’in Ulusal Güvenlik Komitesi başkanlığı yaptığı dönemde "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Avukat İkramidin Aytkulov yaptığı açıklamada, Asanov’un da gözaltına alındığını ve geçtiğimiz yıl 4 Ekim’de yapılan parlamento seçimlerinin ardından yaşanan olaylarda "İçişleri Bakanlığı binasını işgal etmekten" suçlandığını aktardı.
17 adayın yarıştığı ve eski Ata Yurt Partisi milletvekili Sadır Caparov’un kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Segizbayev yüzde 1.46, Asanov ise yüzde 0.49 oranında oy almıştı. Caparov, seçim kampanyası kapsamında yaptığı açıklamada, kimseye siyasi baskı uygulamayacağı sözünü verirken, insan hakları uzmanları, söz konusu cumhurbaşkanı adaylarının “siyasi nedenlerden” gözaltına alındığını iddia ediyor.

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