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Kırgızistan'da eski Başbakan İsakov'a suçlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 14:25 | Son Güncelleme

Gözaltındaki eski Başbakan Sapar İsakov, Bişkek Merkezi Isıtma Kurumunun modernizasyonu projesinde devleti 111 milyon dolar zarara uğratmakla suçlandı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da 7 aydır tutuklu bulunan eski Başbakan Sapar İsakov, başkent Bişkek'teki Merkezi Isıtma Kurumunun modernizasyonu projesinde devleti 111 milyon dolar zarara uğratmakla suçlandı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Bişkek Merkezi Isıtma Kurumunun modernizasyonu sırasında yolsuzluk yapıldığı yönünde iddianame hazırlandığı belirtildi.

İddianamede, İsakov'a bağlı bazı yetkililer ve kişilerin devleti 111 milyon 252 bin 797 ABD doları zarara uğrattığının belirlendiği ifade edildi.

Bişkek Merkezi Isıtma Kurumunun modernizasyonu projesini üstlenen Çin şirketi ile yapılan anlaşmanın uygunsuz olduğu vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Bişkek Merkezi Isıtma Kurumunun modernizasyonu için 2010'da Dünya Bankasından 150 milyon dolar ve TBEA şirketinden 200 milyon ABD doları teklif geldiği ancak 2013'te Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevindeki İsakov, siyasi nüfuzunu kullanarak Çin hükümeti tarafından sağlanan 386 milyon dolarlık kredi ile yine Çin TBEA şirketi ile usulsüz sözleşme yaparak kurumun modernizasyonunda ana yüklenici şirket olmasını sağladığı anlaşılmıştır."

Kırgızistan Başsavcılığına gönderilmesi beklenen iddianamenin kabul edilmesi halinde gelecek ay sanıklar hakim karşısına çıkacak.

Bişkek Merkezi Isıtma Kurumunda Ocak 2018'de nedeni henüz tespit edilemeyen bir arıza meydana gelmiş, başkentteki apartmanlara, hastanelere, okullara ve kreşlere 5 gün sıcak su ve ısıtma hizmeti verilememişti.

Konuyu araştıran Meclis Araştırma Komisyonu, yenileme çalışmalarının ülkeye aşırı pahalıya mal edildiğini ortaya çıkarmıştı.

Arızanın ardından harekete geçen Milli Güvenlik Devlet Komitesinin başlattığı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde kurumun yöneticileri ve üst düzey yetkililerinin yanı sıra eski başbakanlardan Sapar İsakov ve Cantoro Satıbaldiyev, Enerji Holdingin eski Başkanı Aybek Kaliyev ve eski Bişkek Belediye Başkanı Kubanıçbek Kulmatov gözaltına alınmıştı.

Kırgızistan, söz konusu kurumun yenileme projesi için Çin hükümetinin tahsis ettiği yıllık yüzde 2 faiz oranıyla 20 yıllığına 386 milyon dolarlık kredi borcunun kapatılması için 2014'ten bu yana 22 milyon 814 bin 328 dolar geri ödemişti.

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