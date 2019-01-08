Kırgızistan'da eski Başbakan İsakov'a suçlama

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da 7 aydır tutuklu bulunan eski Başbakan Sapar İsakov, başkent Bişkek'teki Merkezi Isıtma Kurumunun modernizasyonu projesinde devleti 111 milyon dolar zarara uğratmakla suçlandı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Bişkek Merkezi Isıtma Kurumunun modernizasyonu sırasında yolsuzluk yapıldığı yönünde iddianame hazırlandığı belirtildi.

İddianamede, İsakov'a bağlı bazı yetkililer ve kişilerin devleti 111 milyon 252 bin 797 ABD doları zarara uğrattığının belirlendiği ifade edildi.

Bişkek Merkezi Isıtma Kurumunun modernizasyonu projesini üstlenen Çin şirketi ile yapılan anlaşmanın uygunsuz olduğu vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Bişkek Merkezi Isıtma Kurumunun modernizasyonu için 2010'da Dünya Bankasından 150 milyon dolar ve TBEA şirketinden 200 milyon ABD doları teklif geldiği ancak 2013'te Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevindeki İsakov, siyasi nüfuzunu kullanarak Çin hükümeti tarafından sağlanan 386 milyon dolarlık kredi ile yine Çin TBEA şirketi ile usulsüz sözleşme yaparak kurumun modernizasyonunda ana yüklenici şirket olmasını sağladığı anlaşılmıştır."