Kırgızistan'da eski cumhurbaşkanının koruma müdürü tutuklandı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın eski cumhurbaşkanı ve Sosyal Demokrat Parti Başkanı Almazbek Atambayev'in yakın korumalığını yapan Damir Musakeyev'in tutuklandığı bildirildi.

Sosyal Demokrat Parti Sözcüsü Kunduz Joldubayeva, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, aynı zamanda parti üyesi olan Musakeyev'in çıkarıldığı ilçe mahkemesince 5 yıl hapis cezasına çarpıtıldığını duyurdu. Joldubayeva, Musakeyev'in mahkemede hükmün açıklanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiğini ifade etti.

Atambayev'in 2011-2017'deki cumhurbaşkanlığı döneminde Milli Güvenlik Devlet Komitesi (Milli İstihbarat Teşkilatı) bünyesindeki Devlet Koruma Hizmetleri Dairesi Müdürü olarak görev yapan Musakeyev, devlet tarafından verilen dairelerin paylaşımını güvenlik personeli arasında adaletsiz uygulamakla suçlanmıştı.

Musakeyev, Almazbek Atambayev'in cumhurbaşkanlığının sona ermesinin ardından görevinden istifa etmiş ve eski cumhurbaşkanının yakın korumalığını yapmaya devam etmişti.

