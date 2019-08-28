Kırgızistan’da eski İçişleri Bakan Yardımcısına ev hapsi

Kırgız polisinin çıkarlarına ihanet ettiği ve güven kaybına yol açtığı gerekçesiyle görevinden alınarak hakkında soruşturma başlatılan eski İçişleri Bakan Yardımcısı Kursan Asanov, 13 Ekim 2019 tarihine kadar ev hapsine alındı.

Kırgızistan’da eski İçişleri Bakan Yardımcısı Kursan Asanov, Kırgız polisinin çıkarlarına ihanet ettiği gerekçesiyle Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev tarafından 13 Ağustos’ta görevinden alınmıştı. Askeri Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında görevi kötüye kullanmakla suçlanan eski Bakan, önce sorguya çağrılmış ardından da evinde arama yapılmıştı. Kursan Asanov, görevden alındıktan sonra "resmi görevini yerine getirdiğini ve kişisel çıkarlarını devlet çıkarlarının üzerinde tutmadığını" söylemişti. Bişkek’in Pervomay İl Mahkemesi, Eski Bakan hakkında açılan soruşturmanın dün görülen duruşma kapsamında ev hapsine alındı.

Öte yandan eski bakanın yaklaşık 5 saat boyunca sorgulandığı öğrenildi.

Avukatına da ev hapsi

Öte yandan 22 Ağustos’ta dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınan Eski İçişleri Bakan Yardımcısı Asanov’un Avukatı İkramidin Aytkulov, 21 Ekim’e kadar ev hapsine alındı.

