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Kırgızistan’da eski milletvekilleri için kırmızı şemsiyeli protesto

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 20:04 | Son Güncelleme

Kırgızistan’da tutuklu eski milletvekili Omurbek Tekebavin, Sadır Japarov ve eski Büyükelçi Duyshonkul Cotonov’un serbest bırakılmasını isteyen kırmızı şemsiyeli yaklaşık 5 bin kişi, başkent Bişkek’te protesto düzenledi.Kırgızistan Ata Meken Partisi’nin tutuklu lideri eski milletvekili Omurbek Tekebavin, Mekenchil partisinin lideri eski milletvekili Sadır Japarov ve eski Kırgızistan Güney Kore Büyükelçisi Duyshonkul Cotonov’un serbest bırakılmasını isteyen bir grup, başkent Bişkek’te Yargıtay binasının önünde protesto düzenledi.

Kırgızistan’da tutuklu eski milletvekili Omurbek Tekebavin, Sadır Japarov ve eski Büyükelçi Duyshonkul Cotonov’un serbest bırakılmasını isteyen kırmızı şemsiyeli yaklaşık 5 bin kişi, başkent Bişkek’te protesto düzenledi.
Kırgızistan Ata Meken Partisi’nin tutuklu lideri eski milletvekili Omurbek Tekebavin, Mekenchil partisinin lideri eski milletvekili Sadır Japarov ve eski Kırgızistan Güney Kore Büyükelçisi Duyshonkul Cotonov’un serbest bırakılmasını isteyen bir grup, başkent Bişkek’te Yargıtay binasının önünde protesto düzenledi. Mahkumların siyasi sebeplerden dolayı tutuklandığı ileri sürülen protestoya, birçok milletvekili katıldı.
Mitingde Ata Meken siyasi partisinin parti rengi olan kırmızı renkte 2 bin şemsiye dağıtıldı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı protestolarda mahkumların salıverilmesi talep edildi. Protestocular, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in, Ulusal güvenlik Komitesinin eski Başkanı Abdil Segizbayev’in ve eski Cumhuriyet Başsavcısı Indira Dzholdubaeva’nın tutuklanmasını istedi.
Kırgızistan’da Yargıtay, Ceza Muhakemesi Usul Kanunu’nun yenilenmesiyle hapisteki Tekebayev, Chotonov ve Zhaparov’un davalarını yeniden gözden geçirilmesi kararını vermişti.

Rüşvet iddiasıyla tutuklandılar
Ata Meken partisinin lideri Omurbek Tekebav ve eski Büyükelçi Duyshonkul Chotonov, 2017 yılında Rus iş adamı Leonid Maevski’nin ifadesine dayanılarak, yolsuzluk suçlamasıyla 8 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Rus mahkemesi, milletvekilleri hakkında yolsuzluk iddiasında bulunan Maevski’nin gasp ve şantajla 37 milyon dolar aldığını ortaya çıkararak 2018 yılında tutuklamıştı.
Mekenchil partisinin lideri Sadır Zhaparov ise, 2013 yılında Issık Göl bölgesinde düzenlenen bir mitingde bölge valisi Emilbek Kaptagayev’i rehin aldığı iddia edilmiş ve 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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