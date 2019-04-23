Kırgızistan’da eski milletvekilleri için kırmızı şemsiyeli protesto

Kırgızistan’da tutuklu eski milletvekili Omurbek Tekebavin, Sadır Japarov ve eski Büyükelçi Duyshonkul Cotonov’un serbest bırakılmasını isteyen kırmızı şemsiyeli yaklaşık 5 bin kişi, başkent Bişkek’te protesto düzenledi.

Kırgızistan Ata Meken Partisi’nin tutuklu lideri eski milletvekili Omurbek Tekebavin, Mekenchil partisinin lideri eski milletvekili Sadır Japarov ve eski Kırgızistan Güney Kore Büyükelçisi Duyshonkul Cotonov’un serbest bırakılmasını isteyen bir grup, başkent Bişkek’te Yargıtay binasının önünde protesto düzenledi. Mahkumların siyasi sebeplerden dolayı tutuklandığı ileri sürülen protestoya, birçok milletvekili katıldı.

Mitingde Ata Meken siyasi partisinin parti rengi olan kırmızı renkte 2 bin şemsiye dağıtıldı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı protestolarda mahkumların salıverilmesi talep edildi. Protestocular, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in, Ulusal güvenlik Komitesinin eski Başkanı Abdil Segizbayev’in ve eski Cumhuriyet Başsavcısı Indira Dzholdubaeva’nın tutuklanmasını istedi.

Kırgızistan’da Yargıtay, Ceza Muhakemesi Usul Kanunu’nun yenilenmesiyle hapisteki Tekebayev, Chotonov ve Zhaparov’un davalarını yeniden gözden geçirilmesi kararını vermişti.