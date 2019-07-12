Kırgızistan'da FETÖ tehlikesi devam ediyor

BİŞKEK (AA) - NEZİR ALİYEV - Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra her fırsatta uyardığı Kırgızistan'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) özellikle eğitim, medya ve kamu kurumlarındaki etkinliğini sürdürüyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından geçen üç yılda, çoğu ülke Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine destek verdi ve Ankara yönetiminin taleplerini karşıladı. Türkiye, Kırgızistan'dan da bu alandaki mücadelesine daha fazla destek vermesini talep etti.

Kırgızistan, FETÖ'nün en geniş ve en derin şekilde organize göründüğü ülkelerden biri olmasıyla dikkati çekiyor. Türkiye'de darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün Kırgızistan'daki faaliyetleri, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının hemen ardından başladı.

Örgütle bağlantılı olduğu belirtilen Sebat Uluslararası Eğitim Kurumları, Kırgızistan Eğitim Bakanlığı ile 2 Mayıs 1992'de iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma Sebat Eğitim Kurumlarına okul açma hakkı getiriyordu.

FETÖ bağlantılı eğitim kurumlarının ilk okulu Bişkek'teki erkek lisesi oldu. Yeni bağımsız ülkenin yaşadığı sıkıntıları ve Kırgız halkının Türkiye'ye olan yakınlığını kullanan FETÖ, ülke genelinde hızla yayıldı.