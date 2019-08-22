Kırgızistan’da futbol takımı kaza geçirdi: 1 ölü

Kırgızistan’da Akademya-Lider futbol takımı, ülkenin kuzeyi ile güneyini birleştiren Oş-Bişkek karayolunda kaza yaptı, kaza sonucu 22 yaşındaki bir futbolcu yaşamını yitirdi.

Kırgızistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Akademya-Lider futbol takımı oyuncularının bulunduğu minibüsün Oş-Bişkek karayolunda trafik kazası geçirdiği belirtildi. Açıklamada 22 yaşındaki İliç İmanbekov isimli sporcunun da hayatını kaybettiği aktarılırken takımın Kırgızistan’ın Oş kentinde düzenlenen maç sonrası başkent Bişkek’e dönerken kaza yaptığı kaydedildi.



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