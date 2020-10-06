Kırgızistan'da göstericiler hükümet binasına girdi

Göstericiler, seçimin iptalini talep ediyor.Orta Asya cumhuriyetlerinden Kırgızistan'da pazar günü yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçları protestolara yol açtı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, seçimleri yüzde 24,5 oyla Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov'un kardeşinin genel başkanlığını yürüttüğü Birimdik (Birlik) partisi ile yüzde 23,8 oyla 2015 yılında kurulan Mekenim Kırgızistan (Vatanım Kırgızistan) partisi önde götürüyor. Her iki parti de hükümete yakın tutumuyla biliniyor. Yüzde 7'lik seçim barajını aşamayarak parlamento dışında kalan muhalefet partileri seçim sonucunu tanımadıklarını açıkladı.

Yerel medya organlarının verdiği bilgilere göre, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını savunan ve seçimin iptalini isteyen göstericiler, başkent Bişkek'te hükümet binasına ve Ulusal Güvenlik Komitesi binasına girerek yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklu olan eski Cumhurbaşkanı Sosyal Demokrat Almazbek Atambayev'i serbest bıraktı.

Seçim Komisyonu, protestocuların taleplerinin dikkate alınacağını açıklarken, Rus RIA ajansında yer alan habere göre, Ceenbekov'un sözcüsü devlet başkanının seçimin iptali talimatı vermediğini söyledi.