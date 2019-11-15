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Kırgızistan'da ilk kez KKTC'nin 36. kuruluş yılı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 20:48 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da ilk kez KKTC'nin 36. kuruluş yılı kutlandı

BİŞKEK (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kırgızistan Temsilcisi Atınç Keskin, Kıbrıs Türk halkının milli varlığının ve benliğinin simgesi olan KKTC'nin kuruluşunun 36. yılını ata yurdu Kırgızistan'da gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Büyükelçiliğin Rezidansında, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın ev sahipliğinde, KKTC'nin 36. kuruluş yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve milli marşların okunmasının ardından programı sunan Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Radyo-Televizyon Müdürü Dr. Bülent Namal, KKTC Dışişleri Bakanlığının bayram mesajını aktardı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36. kuruluş yılı dolayısıyla yayımladığı mesajını okudu.

- "Dünya var oldukça KKTC dimdik ayakta kalacaktır"

Keskin, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 1974'te Enosis'i gerçekleştirme hayalindeki Faşist Yunan Cuntası destekli EOKA-B'nin yaptığı darbe üzerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı'yla Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlığa, Kıbrıs Adası'nın da barış, huzur ve istikrara kavuştuğunu belirtti.

KKTC'nin özgürlük, bağımsızlık, barış, huzur ve istikrar temelleri üzerinde kurulduğunu vurgulayan Keskin, "Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC ayrılmaz bir bütündür, dünya var oldukça KKTC dimdik ayakta kalacaktır." dedi.

Keskin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantisi dışında bir antlaşmanın yapılmasının mümkün olmadığını, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık, güvenlik ve refahını milli egemenliğe dayanan cumhuriyetini ilelebet yaşatma ve geliştirme konusundaki kararlılıklarını dünyanın bilmesi gerektiğini dile getirdi.

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