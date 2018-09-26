BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, Bağımsız Devletler Topluluğuna (BDT) üye ülkelerin silahlı ve güvenlik birimlerinin katılımıyla düzenlenen "Issık-Göl Anti-Terör 2018" tatbikatına ev sahipliği yapıyor.

"Issık-Göl Anti-Terör 2018" tatbikatının üçüncü gün etkinlikleri, BDT Terörle Mücadele Merkezi (TMM) himayesinde, Issık Göl bölgesindeki Balıkçı kentinde, Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerine ait Edelveyis askeri eğitim tatbikat bölgesinde yapıldı.

Ortak terörle mücadele eğitimi, BDT üye devletlerinin mevcut iş birliği programına uygun olarak birlikler arasında eş güdüm ve koordinasyon sağlanması amacıyla düzenlendi.

Temsili ülkeye yasa dışı yollardan geçen teröristlerin havadan ve karadan yok edilmesi için emir verilmesiyle başlayan operasyonda helikopterler, uçaklar, ağır silahlar, asker ve silah taşıyan zırhlı araçlar ve paraşütçüler kullanıldı.

Ülkeye ilk kez Rusya'dan getirilen İskender-M taktik füze sistemleri ile yoğun bombardımana tutulan bölge kuşatıldı ve düşmandan arındırıldı.