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Kırgızistan'da "Issık-Göl Anti-Terör 2018" tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 13:29 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da "Issık-Göl Anti-Terör 2018" tatbikatı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, Bağımsız Devletler Topluluğuna (BDT) üye ülkelerin silahlı ve güvenlik birimlerinin katılımıyla düzenlenen "Issık-Göl Anti-Terör 2018" tatbikatına ev sahipliği yapıyor.

"Issık-Göl Anti-Terör 2018" tatbikatının üçüncü gün etkinlikleri, BDT Terörle Mücadele Merkezi (TMM) himayesinde, Issık Göl bölgesindeki Balıkçı kentinde, Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerine ait Edelveyis askeri eğitim tatbikat bölgesinde yapıldı.

Ortak terörle mücadele eğitimi, BDT üye devletlerinin mevcut iş birliği programına uygun olarak birlikler arasında eş güdüm ve koordinasyon sağlanması amacıyla düzenlendi.

Temsili ülkeye yasa dışı yollardan geçen teröristlerin havadan ve karadan yok edilmesi için emir verilmesiyle başlayan operasyonda helikopterler, uçaklar, ağır silahlar, asker ve silah taşıyan zırhlı araçlar ve paraşütçüler kullanıldı.

Ülkeye ilk kez Rusya'dan getirilen İskender-M taktik füze sistemleri ile yoğun bombardımana tutulan bölge kuşatıldı ve düşmandan arındırıldı.

Tatbikata, BDT üye ülkelerinden Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'dan ulusal güvenlik konularından sorumlu ilgili güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı.

Tatbikat, 24 Eylül'de BDT Terörle Mücadele Merkezinin himayesinde daha önce yapılan tatbikatların değerlendirildiği bir toplantıyla başlamıştı. Tatbikat programının ikinci gününde, özel harekat timlerinin katılımıyla uçak kaçırma ve rehine kurtarma operasyonu gerçekleştirilmişti.

Kırgızistan, BDT Terörle Mücadele Merkezi himayesindeki tatbikatlara, 2001 yılında Oş şehrinde ve 2013 yılında Bişkek şehrinde ev sahipliği yapmıştı.

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