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Kırgızistan'da işsizlik sorununa TİKA desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 21:43 | Son Güncelleme

TİKA desteğiyle mesleki eğitim kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı

BİŞKEK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen mesleki eğitim kurslarını başarıyla tamamlayan 77 kursiyere sertifikaları verildi.

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğünün eğitim merkezinde, "3D modelleme ve animasyon", "grafik tasarım", "web dizayn", "audio ve video montaj", "dikiş-nakış" alanlarında 2 aylık mesleki eğitim kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını vermek için Kırgızistan Ulusal Kütüphanesi bünyesindeki Kırgız Türk Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törene, Kırgızistan Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Kamaldin Toktosartov, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, Kırgızistan Ulusal Kütüphanesi Müdürü Cıldız Bakaşova, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Merkezde, kurslara katılan öğrencilerin hazırladıkları internet siteleri, grafik tasarım çalışmaları, kısa video görüntüleri ve diğer çalışmalar yetkililere tanıtıldı.

Toktosartov, burada yaptığı konuşmada, halihazırda ihtiyaç duyulan meslekleri seçerek eğitim kursu sağlayan TİKA'nın çok isabetli bir karar aldığını söyledi. Kursiyerlerin ülkenin gelecek nesillerini teşkil ettiklerini vurgulayan Toktosartov, "TİKA'nın eğitim kursları gençlerin geleceğine yatırımdır." dedi.

Nurdun, TİKA'nın Kırgızistan'daki faaliyetlerine değindiği konuşmasında, "Buraya gelirken sadece sıradan bir sertifika töreni olacağını düşünmüştüm ama şimdi sizin yaptıklarınızı görünce bu kursların çok önemli ve faydalı olduğunu anladım." diye konuştu.

Fırat ise TİKA'nın eğitim kurslarının ülkenin her tarafına yayılması ve bunun için Kırgızistan Sosyal Kalkınma Bakanlığı ile TİKA arasında iş birliğinin artması gerektiğinin altını çizdi.

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