Kırgızistan'da işsizlik sorununa TİKA desteği

Altın ve yakutlarla işlenmiş! Bir depoda bulundu

Altın ve yakutlarla işlenmiş! Bir depoda bulundu

Merkezde, kurslara katılan öğrencilerin hazırladıkları internet siteleri, grafik tasarım çalışmaları, kısa video görüntüleri ve diğer çalışmalar yetkililere tanıtıldı.

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğünün eğitim merkezinde, "3D modelleme ve animasyon", "grafik tasarım", "web dizayn", "audio ve video montaj", "dikiş-nakış" alanlarında 2 aylık mesleki eğitim kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını vermek için Kırgızistan Ulusal Kütüphanesi bünyesindeki Kırgız Türk Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Toktosartov, burada yaptığı konuşmada, halihazırda ihtiyaç duyulan meslekleri seçerek eğitim kursu sağlayan TİKA'nın çok isabetli bir karar aldığını söyledi. Kursiyerlerin ülkenin gelecek nesillerini teşkil ettiklerini vurgulayan Toktosartov, "TİKA'nın eğitim kursları gençlerin geleceğine yatırımdır." dedi.

Nurdun, TİKA'nın Kırgızistan'daki faaliyetlerine değindiği konuşmasında, "Buraya gelirken sadece sıradan bir sertifika töreni olacağını düşünmüştüm ama şimdi sizin yaptıklarınızı görünce bu kursların çok önemli ve faydalı olduğunu anladım." diye konuştu.

Fırat ise TİKA'nın eğitim kurslarının ülkenin her tarafına yayılması ve bunun için Kırgızistan Sosyal Kalkınma Bakanlığı ile TİKA arasında iş birliğinin artması gerektiğinin altını çizdi.

