Kırgızistan'da kanser hastası eski istihbarat başkanına tahliye

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da tutuklu eski Milli Güvenlik Devlet Komitesi (Milli İstihbarat Başkanlığı) Başkanı Murat Sutalinov, ileri evrede kanser hastası olması sebebiyle tahliye edildi.

Yaklaşık 6 yıldır tutuklu olan Sutalinov'un avukatı, kanser hastalığının geldiği aşama sebebiyle müvekkilinin serbest bırakılması için Lenin İlçe Mahkemesi'nde olumlu sonuç alamayınca Bişkek Şehir Mahkemesine başvurdu.

Avukatın talebini kabul eden mahkeme heyeti, böbrek kanseri olan ve sürekli bakıma ihtiyaç duyulduğu belirtilen Sutalinov'un tahliye edilmesi yönünde karar verdi.

Heyetin kararı, duruşmayı salonda ve koridorda izleyen ailesi, yakınları ve eski meslektaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

Sutalinov, 7 Nisan 2010'daki halk ayaklanması sırasında görevini kötüye kullanma ve cinayete teşebbüs suçlarından 20 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Akraba ve yakınlarını kayırma, devlete ait kurumların iktidara yakın isimler tarafından özelleştirilmesi gibi birçok sosyal ve ekonomik sebepten dolayı 7 Nisan 2010'da ayaklanan halk, ülkeyi 5 yıl yöneten Kurmanbek Bakiyev'i devirmişti.

Devlet Başkanlığı binası önündeki Ala-too Meydanı'nda güvenlik görevlileri ile göstericiler arasında yaklaşık 12 saat süren çatışmada 1'i polis yaklaşık 100 gösterici hayatını kaybetmişti.

