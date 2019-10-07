Kırgızistan'da keşfedilmeyi bekleyen şehir: Narın

BİŞKEK (AA) - NEZİR ALİYEV - Kırgızistan'ın kuzeyinde en büyük yüz ölçüme sahip ve nüfus yoğunluğunun en düşük olduğu bölgenin merkezi şehri Narın; tarihi, etkileyici doğal güzellikleri, turizm ve enerji potansiyeliyle öne çıkıyor.

Narın şehri; temiz havası, lezzetli eti, At-Başı balı, kültürü, turizm potansiyeli ve görkemli kil tepeleriyle yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Nehrin kıyısında kurulan yeşil bir şehir olan Narın, doğusunda karlı dağ zirveleri, kuzeyinde güneş ve rüzgar koşullarına göre biçimlenen kırmızı kil tepeleri arasında dar bir vadide yer alıyor.

Narın, Kırgızistan'ın doğu komşusu Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Sincan Uygur Özerk Bölgesi sınırında bulunuyor.

Başkent Bişkek'e 317 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 50 bin nüfuslu Narın şehrine kara yoluyla yaklaşık 4,5 saate ulaşılıyor.

Tarihi kaynaklara göre, Çarlık Rusyası'nın 1868'de bölgenin savunulması için askeri birlik kurulması ile yerleşime açılan bölge, hızla gelişerek 1927'de şehir statüsünü aldı.

Kırgızlara göre Narın ismi "etli erişte yemeği", Ruslara göre "güneşli", Çinlilere göre ise "dar" anlamlarına geliyor.