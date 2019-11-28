Kırgızistan'da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü zirvesi

Zirve kapsamında, KGAÖ üyesi ülkelerin liderleri ilk olarak, uluslararası ve bölgesel güvenlik sorunlarının masaya yatırıldığı baş başa bir toplantı yaptı.

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da gerçekleştirilen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesinde, dönem başkanlığını üstlenen Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, barış operasyonlarında yer almak üzere barış gücü altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Suriye'de terör ile mücadelede kazandığımız tecrübeyi paylaşmaya hazırız." dedi.

Geniş katılımlı oturumda ise, Tacik-Afgan sınırının güçlendirilmesi, KGAÖ üye devletlerinin Küresel Terörle Mücadele Stratejisi'ni uygulaması ve bilgi güvenliği alanındaki tehditlere karşı mücadele mekanizmalarının iyileştirilmesi konuları ele alındı.

- "Rusya'nın güvenlik ve istikrara sağladığı katkıyı takdir ediyoruz"

KGAÖ Dönem Başkanı Ceenbekov, zirvede yaptığı konuşmada, Avrasya bölgesinin güvenliğinin sağlanmasında Rusya'nın çabalarına dikkati çekerek, "Rusya'nın Orenburg kentinde son modern silahların kullanıldığı 'Merkez 2019' adlı askeri tatbikatını şahsen izledim ve çok etkilendim. KGAÖ üye ülkeleri olarak dış sınırlarımızın güvenliği konusunda rahat olabiliriz. Kırgızistan olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in KGAÖ üye ülke sınırları içinde güvenlik ve istikrarın sağladığı katkıyı takdirle karşılıyoruz." diye konuştu.

KGAÖ dönem başkanlığının Rusya’ya geçtiği bilgisini de veren Ceenbekov, Putin'i, dönem başkanlığı dolayısıyla tebrik etti.

- "Örgütün 'arkadaş çevresi'ni genişletmeye destek sözü"