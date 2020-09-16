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Kırgızistan’da kömür yatağında heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 00:16 | Son Güncelleme

Kırgızistan’ın kuzeyindeki Narın bölgesinde yer alan kömür ocaklarında toprak kayması meydana geldi.

Kırgızistan’ın kuzeyindeki Narın bölgesinde yer alan kömür ocaklarında toprak kayması meydana geldi. Heyelan sonrası ortaya çıkan toz bulutu çevredekiler tarafından kaydedildi.

Kırgızistan’ın kuzeyinde yer alan Narın bölgesindeki Kara Keçe kömür yatağında toprak kayması meydana geldi. Bölgede kaya düşmesi sonucu yollar kapatılırken, heyelan hasara yol açtı. Ulaştırma ve Yollar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, heyelan Dıykan-Kara Keçe karayolunun 37. kilometresinde meydana geldi. Toprak kayması, Kara Keçe Nehri’nin yatağını kapattı ve elektrik hatlarında hasar oluşturdu. Narın bölgesine bağlı Cumgal İl Sivil Koruma Komisyonu’nun kararı ile bölgedeki tehlike nedeniyle yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Heyelanın 600 metre uzunluğunda bir alanı etkilendiği belirtildi. Heyelanın hala hareket üzerinde olduğu ve toprağın kaymaya devam ettiği aktarıldı. Acil Durumlar Bakanlığı ise heyelan sonucu can kaybı olmadığını bildirdi. Toprak kayması sonrası meydana gelen toz bulutu çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ulaştırma ve Yollar Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Sanayi, Enerji ve Madencilik Devlet Komisyonu ve Kırgız Kömür Şirketi Başkan Yardımcılarının talimatı üzerine hasarın boyutunun ve yeni bir yan geçit yolunun belirlenmesi için olay yerinde incelemelerde bulundu. Yaklaşık 3.5 kilometre uzunluğundaki yeni yolun inşası için At Başı ilçesi, Talas ve Issık Göl bölgelerindeki belediye takımları ortaklaşa çalışmalara başladı.

Kara Keçe, Kırgızistan’daki en büyük kömür yataklarından biri olarak biliniyor. Burada kömür rezervlerinin 400 milyon ton olduğu tahmin ediliyor. Kırgızistan yılda en az 2,5 milyon ton kömür tüketiyor. Kömürün çoğu Kara Keçe yatağında çıkarılıyor. Bişkek Merkezi Isıtma Kurumu yılda 1 milyon 140 bin ton kömür tüketiyor ve bunun 680 tonu Kara Keçe tarafından karşılanıyor.

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