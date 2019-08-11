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Kırgızistan'da Kurban Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 06:39 | Son Güncelleme

Başkent Bişkek'te binlerce Müslüman bayram namazını Başbakanlık Binası önündeki meydanda kıldı.

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te vatandaşların bayram namazı için yoğun ilgi gösterdiği alanlardan biri Başbakanlık binası önündeki meydan oldu.

Kurban Bayram namazını kılmak için Başbakanlık binası önündeki alana gelen yüzlerce kişi seccadelerini meydana, caddelere ve çimenlere serdi.

Başmüftülük din görevlilerin günün anlam ve önemine ilişkin vaazların ardından konuşan ülkenin Başmüftüsü Maksatbek Toktomuşev, kurban etinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Allah'ın, Kurban Bayramı'nı Müslümanlara verdiği en büyük hediyelerden birisi olduğunu vurgulayan Toktomuşev, "Bu büyük bayramdır. Mutluluk günüdür. Bugün Müslümanlar kalplere daha yakın olmalıdır. Birbirine hediye etmeli. Birbirini affetmeli. Eğer birisi doğru bir şey yapmıyorsa sabır edilmeli. Birliğini korumalıdır." dedi.

Toktomuşev, Kırgızistan'da yaklaşan 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'ne ilişkin, şunları kaydetti:

"Bağımsızlığımız ve dinimiz bize verilen bir nimettir. Allah Teala bağımsızlığımızı daim kılsın. Başkentin ana meydanında ibadetimizi yerine getirilmesine imkan veren devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Egemenliğimizin kadrini iyi bilelim. Egemenliğimizi gelecek nesillere aktarmak için hepimiz sorumluyuz. Allah bize çok güzel bir memleket verdi. Vatanı sevmek, korumak, ölmek imandandır"

Bayram namazına katılan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Cumhurbaşkanlığı İdare Başkanı Dosalı Esanaliyev ve Bişkek Belediye Başkanı Aziz Surakmatov, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Başmüftü Toktomuşev'in kıldırdığı bayram namazının ardından vatandaşlar birbirleriyle ve din görevlileri ile bayramlaşmak için uzun kuyruk oluşturdu.

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Bişkek Kırgızistan kurban bayram namazı

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