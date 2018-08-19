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Kırgızistan'da Kurban Bayramı hazırlıkları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 17:30 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da Müslüman aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı için hazırlıklar devam ediyor -Başkent Bişkek'te bir restoranın bahçesinde helal gıda fuarı düzenlendi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da Müslüman aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı için hazırlıklar aralıksız devam ediyor.

Kırgızistan Din İşleri Başkanlığı, Kurban Bayram namazının ülke genelinde 2 bin 700 caminin yanı sıra büyükşehirlerin ana meydanlarında yerel saatte 07.45'te kılınacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı da vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için 2 binden fazla güvenlik görevlisinin görev yapacağını bildirdi.

Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında başkent Bişkek'te bir restoranın bahçesinde helal gıda, dini kıyafet, kitap, el işleri fuarı düzenlendi.

Festivalin organizatörlerinden Alina Çodronova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'na özel düzenledikleri fuarda, Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin pekişmesini amaçladıklarını vurguladı.

Başkentteki tarihi pazarlardan Oş Pazarı'nda da bayram hareketliliği yaşanıyor. Şehrin kuzeyindeki bir hayvan pazarında ise ülkenin kuzey bölgelerinden getirilen hayvanlar alıcılarını bekliyor. Pazarlıkların kıran kırana geçerken küçükbaş kurbanlıklar daha çok rağbet görüyor.

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Bişkek hazırlıklar kurban bayramı müslümanlar

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