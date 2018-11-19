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Kırgızistan'da Mevlit Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 20:57 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da Mevlit Kandili

BİŞKEK (AA) - Türkiye'nin Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaptırdığı Merkez İmam Serahsi Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Kırgızistan Müftülüğü ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğinin organize ettiği programda, Türk din görevlileri tarafından mevlit okundu, dua edildi.

Programa katılan Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal, Hazreti Muhammed'in doğumunun anlamına dair vaaz verdi.

Cami çıkışında cemaate etli pilav ve ayran ikram edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan Mevlit Kandili

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