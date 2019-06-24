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Kırgızistan'da nüfusun yüzde 22,4'ü yoksulluk sınırı altında yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 13:56 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da nüfusun yüzde 22,4'ü yoksulluk sınırı altında yaşıyor

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da 1 milyon 429 bin kişinin yoksulluk sınırı altında yaşadığı bildirildi.

Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi, 2018 yılı yoksulluk anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Tüketici harcamalara göre hesaplanan 2018'deki yoksulluk düzeyinin yüzde 22,4 olduğu ve bu oranın bir önceki yıla göre 3,2 puan azaldığı belirtildi.

Ülkede yoksulluk sınırı altındaki bir milyon 429 bin kişinin yüzde 68'inin kırsal kesimde yaşadığı ifade edildi.

Günlük kazancı 5,76 liradan az olanların aşırı yoksulluk sınırının altında yaşadığı kabul edilen ülkede, 35 binden fazla kişinin aşırı yoksulluk içinde bulunduğu aktarıldı.

Nüfusun yüzde 11,7'sinin de göçmen işçilerin geliri sayesinde geçimini sağladığı kaydedildi.

Kırgızistan'ın nüfusu 6 milyon 200 bin.

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Anahtar Kelimeler:
aşırı yoksulluk Kırgızistan Yoksulluk

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