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Kırgızistan'da Olağanüstü Hal Sona Erdi

16.10.2020 18:10 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da meclis, dün istifa eden eski Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un getirdiği olağanüstü hal uygulamasını Cuma günü yaptığı oylama sonucu kaldırdı

Kırgızistan'da Olağanüstü Hal Sona Erdi

Kırgızistan'da meclis, dün istifa eden eski Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un getirdiği olağanüstü hal uygulamasını Cuma günü yaptığı oylama sonucu kaldırdı. Kırgız milliyetçisi olarak tanınan başbakan vekili Sadir Caparov ise cumhurbaşkanlığı görevine de geçici olarak getirildi.

Ceenbekov, 4 Ekim'de yapılan tartışmalı genel seçimlerden sonra patlak veren ve günlerce süren çalkantılar üzerine geçtiğimiz hafta başkent Bişkek'e asker sevkiyatı yapılması talimatı vermişti. Ceenbekov yandaşları, 4 Ekim genel seçimlerinde oy satın almakla suçlanıyordu.

Destekçileri tarafından cezaevinden çıkarılan ve mecliste hızla başbakan seçilen Sadir Caparov ise Kırgızistan Anayasası'na göre devlet hiyerarşisinde cumhurbaşkanı olması öngörülen Meclis Başkanı Kanatbey İsayev'in bu görevi reddetmesi nedeniyle geçici olarak cumhurbaşkanlığı görevini de üstlendi.

Kırgızistan Anayasası, başbakanın devlet protokolünde ikinci sırada yer almasını öngörüyor. Ancak Caparov'un hem başbakanlık hem de cumhurbaşkanlığı görevlerini üstlenmesi ise kaygı yarattı.

Kırgız siyasetçi Ömürbek Tekebayev, bu durumu, ”Kırgızistan tarihinde eşi görülmemiş bir vaka, tek kişinin elinde olağanüstü güç toplandı” şekinde tanımladı.

Öte yandan Caparov, Rusya'nın Kırgızistan'ın kilit stratejik ortağı olmaya devam edeceğini, Rusya'nın Kırgızistan'daki hava üssüne ilişkin şartları gözden geçirmek gibi bir planının ise olmadığını söyledi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ise Cuma günü Çin'in Bişkek Büyükelçisi'ne, kabinenin, komşu ülke Çin'le yapılan tüm mevcut anlaşmalara sadık kalacağını söyledi. Çin, Kırgızistan'ın en büyük ticaret ortaklarından ve yatırımcılarından biri.

Seçimin tekrarı

Caparov, meclise, birkaç saat içinde 6 buçuk milyonluk nüfusa sesleneceğini söyledi. Ancak aradan dört saat geçtikten sonra Caparov'un konuşmasını nerede ve ne zaman yapacağı, belirsizliğini korudu. Konuya açıklık getirmesi için Caparov'un makamına da ulaşılamadı.

Caparov, mecliste yaptığı kısa konuşmada, bu yıl yapılmak yeni genel seçimde, siyasi partilerin meclise girmesi için gereken mevcut yüzde 7'lik barajı düşürmeyi teklif etti.

Caparov, cumhurbaşkanı vekili olarak cumhurbaşkanlığı seçimine katılamayacak. Caparov'un cumhurbaşkanlığı vekilliği görevinin 2021 yılının Ocak ayından önce sona ermesi gerekiyor.

Meclis üyesi Ömürbek Tekebayev ise Caparov'a yakın kişilerin de cumhurbaşkanlığı seçimine girmemesi gerektiği uyarısında bulundu, ancak milliyetçi Ata Zhurt partisinin lideri Kamçıbey Taşiyev'i bundan muaf tuttu. Taşiyev, Caparov'un cezaevinden çıkması ve başbakanlık görevine getirilmesi için sarfedilen çabalarda başı çekmişti.

Caparov, Cuma günü Taşiyev'i Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi'nin başına getirdi, komitenin üst düzey üyelerinde başka bazı değişiklikler yaptı.

Eski cumhurbaşkanı danışmanı ve milletvekili Caparov, 2013'te protestocuların bir valiyi kısa süreliğine rehin aldığı olaya bağlı olarak hakkındaki adam kaçırma suçlaması nedeniyle 2017 yılından bu yana cezaevinde tutuklu bulunuyordu.

Kanada'ya ait büyük bir altın madeni işletmesinin bulunduğu Kırgızistan, Ceenbekov dahil son 15 yıl içinde toplumsal ayaklanmalarla devrilen üç cumhurbaşkanı gördü.

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