Kırgızistan'da Olağanüstü Hal Sona Erdi

Kırgızistan'da meclis, dün istifa eden eski Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un getirdiği olağanüstü hal uygulamasını Cuma günü yaptığı oylama sonucu kaldırdı. Kırgız milliyetçisi olarak tanınan başbakan vekili Sadir Caparov ise cumhurbaşkanlığı görevine de geçici olarak getirildi.

Ceenbekov, 4 Ekim'de yapılan tartışmalı genel seçimlerden sonra patlak veren ve günlerce süren çalkantılar üzerine geçtiğimiz hafta başkent Bişkek'e asker sevkiyatı yapılması talimatı vermişti. Ceenbekov yandaşları, 4 Ekim genel seçimlerinde oy satın almakla suçlanıyordu.

Destekçileri tarafından cezaevinden çıkarılan ve mecliste hızla başbakan seçilen Sadir Caparov ise Kırgızistan Anayasası'na göre devlet hiyerarşisinde cumhurbaşkanı olması öngörülen Meclis Başkanı Kanatbey İsayev'in bu görevi reddetmesi nedeniyle geçici olarak cumhurbaşkanlığı görevini de üstlendi.

Kırgızistan Anayasası, başbakanın devlet protokolünde ikinci sırada yer almasını öngörüyor. Ancak Caparov'un hem başbakanlık hem de cumhurbaşkanlığı görevlerini üstlenmesi ise kaygı yarattı.