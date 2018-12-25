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Kırgızistan'da Otunbayeva'dan ana muhalefet lideri için af talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 21:25 | Son Güncelleme

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'a yazdığı mektupta, ana muhalefet partisi lideri Ömürbek Tekebayev için af talep etti

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'a mektup yazarak ana muhalefetteki Ata Meken Sosyalist Partisi'nin hapisteki lideri Ömürbek Tekebayev için af çıkarılması talebinde bulundu.

Otunbayeva mektupta, Tekebayev'in önceki Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev iktidarı döneminde hukukun temel ilke ve prensipleri ihlal edilerek, haksız yere mahkum edildiğini belirtti, siyasetçinin affedilmesi gerektiğini savundu.

Tekebayev, 2010'da başbakan yardımcılığı sırasında bir Rus iş adamından rüşvet aldığı gerekçesiyle 8 yıl hapse mahkum edilmişti. Söz konusu Rus iş adamı, Kırgızistan'ın telekomünikasyon pazarına girebilmek için 1 milyon dolar verdiğini ileri sürdüğü Tekebayev'in vaadini yerine getirmediği ve parasını geri vermediğini iddia ederek, suç duyurusunda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov ise yıl sonu dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta, Tekebayev ile ilgili yargı sürecinin sonuçlandığını, bu noktada müdahale hakkının bulunmadığını anımsatarak, Tekebayev'in bizzat af talep etmesi halinde af talebini değerlendirebileceğini ifade etmişti.

Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Tekebayev ise hakkındaki hükmün siyasi olduğunu ve af talebinde bulunmayacağını dile getirmişti.

Ülkenin etkili politikacılardan Tekebayev, 2011'de iktidara gelen eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'e yönelttiği eleştirilerle tanınıyordu.

Ceenbekov'un iktidara gelmesiyle Tekbayev'in yeniden Kırgız kamuoyunun gündemine geldiği görülüyor. Kırgızistan Ulusal Devlet Kanalı, 22 Aralık'ta Tekebayev'in doğum günü dolayısıyla bir belgesel yayımladı. Belgeselde ana muhalefet liderinin Kırgız siyasetine yaptığı katkılar anlatıldı.

Yerel basında yer alan haberlerde Ceenbekov'un Tekebayev'i telefonla arayarak doğum gününü kutladığı bildirildi.

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