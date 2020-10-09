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Kırgızistan'da protestolar: Cumhurbaşkanı Ceenbekov, başbakanı görevden alıp istifaya hazır olduğunu açıkladı

09.10.2020 12:51 | Son Güncelleme

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, muhalefetin sonuçlarını tanımadığı seçimlerin ardından düzenlenen protesto gösterileri sonrası Başbakan Kubatbek Boronov ve tüm bakanları görevden aldı. Ceenbekov, "iktidar değişimi için meşru yollardan gerçekleşirse" istifa etmeye hazır olduğunu söyledi.

Kırgızistan'da protestolar: Cumhurbaşkanı Ceenbekov, başbakanı görevden alıp istifaya hazır olduğunu açıkladı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, muhalefetin sonuçlarını tanımadığı seçimlerin ardından düzenlenen protesto gösterileri sonrası Başbakan Kubatbek Boronov ve tüm bakanları görevden aldı. Ceenbekov, "iktidar değişimi için meşru yollardan gerçekleşirse" istifa etmeye hazır olduğunu söyledi.

Ceenbekov, internet sayfasından yaptığı açıklamada, parlamento yeni hükümeti onayladığında görevden ayrılacağını açıkladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı daha önce BBC'ye verdiği röportajda, "Protestocuların amacı, seçim sonuçlarını iptal ettirmek değil beni görevden uzaklaştırmak" demişti.

Ülkede Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Orozbek Opumbayev'in de istifası kabul edildi.

Başkent Bişkek'teki BBC muhabiri, dört partinin birlikte çalışma konusunda anlaştığını, diğer altı muhalefet partisinin tutumunun ise net olmadığını bildirdi.
Kırgızistan protestolar

Seçimlerin ardından protestolar başladı

4 Ekim'de yapılan seçimlerde cumhurbaşkanına yakın iki parti parlamentoda çoğunluğu kazanmış, bunun üzerine protestolar başlamıştı.

Uluslararası gözlemciler, "oy satın alma ve gözdağı" iddialarının güvenilir ve kaygı verici olduğunu belirtmişti.

Seçimlerin ardından ülkedeki siyasi kriz derinleşti. Farklı muhalif gruplar hükümet binalarını ele geçirdi.

2005'ten bu yana üçüncü isyan

Kırgızistan'da askeri üsse sahip olan Rusya, ülkedeki durumu "karmaşa ve kaos" olarak niteledi ve istikrarın sağlanması için üzerine düşeni yapacağını ifade etti.
Kırgızistan protestolar

Kırgızistan 2005'ten bu yana üçüncü kez isyanlara sahne oluyor. 2005'teki "Lale Devrimi" ve 2010'daki "Nisan Devrimi" ile cumhurbaşkanları devrilmiş ve ardından yağmalamalar ve etnik çatışmalar baş göstermişti.

Ülkede günümüzdeki olayları da "Ekim Devrimi" olarak adlandıranlar var.

Başkent Bişkek ve diğer bölgelerde istikrarsızlığın artması ile geçmişteki şiddet ve kaosa ortamına dönülmesinden endişe duyuluyor.

Issik, Kul, Narin ve diğer bölgelerde birçok altın ve kömür madeninin suç örgütlerince ele geçirildiği, ekipmanın ateşe verildiği ve işçilere saldırıldığı bildiriliyor.

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