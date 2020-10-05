Kırgızistan’da protestolar: Seçim sonucunu tanımayan muhalefet sokağa çıktı

Partiler, Kırgızistan Merkezi Seçim Komisyonu'nun bu sonuçları iptal etmesi gerektiğini belirtti.

Ülkedeki muhalefet partileri ise bu sonuçları tanımayacaklarını duyurdu.

Uluslararası gözlemciler seçimlerde oy karşılığı para dağıtanlar olduğuna dair söylentiler bulunduğunu, seçmenlerin tehdit edildiğini ve endişe duymak için meşru gerekçeler olduğunu açıkladı.

Seçime katılan 16 partiden yalnızca dördü yüzde 7'lik seçim barajını geçebildi ve bunlardan üçünün Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov ile bağlantılı.

Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli su kullandı.

Eski Sovyet ülkesinde çok sayıda kentte protesto düzenlenirken en büyük kalabalık başkent Bişkek'te bir araya geldi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Seçim Gözlem Misyonu Başkanı Thomas Boserup seçimin genel olarak sorunsuz geçtiğini fakat oy karşılığı para dağıtma iddiasının "ciddi bir endişe" yarattığını söyledi.

Protestolar nasıl büyüdü?

Almaz Tchoroev, BBC News, Bişkek

Polis protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Önce kentin ana meydanındaki protestocuları dağıtan polis, ardından onları ara sokaklarda kovaladı.

Hem polisten hem de protestoculardan yaralılar olduğu belirtiliyor. Onlardan biri de muhalif lider Canar Akaev.

Ala-Too Meydanı'nda yaklaşık 5 bin protestocu gün boyu barışçıl bir şekilde tepkilerini dile getirirken onlardan ayrılan küçük bir grup parlamento binasına yöneldi ve kapılardan içeri girmeye çalıştı.

Bunun üzerine polis müdahale etti. Polis yetkilileri barışçıl eylemlere müdahale etmeyeceklerini fakat bunun bir provokasyon olduğunu açıkladı.

Seçimde yüzde 25'er oy alan partiler Birimdik ve Mekenim Kırgızistan oldu.

Devlet Başkanı Ceenbekov'un genç kardeşi Asilbek Ceenbekov, Birimdik partisinde.