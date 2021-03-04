HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırgızistan’da sahte içkiden zehirlenen 6 kişi öldü

Kırgızistan’da sahte içkiden zehirlenen 6 kişi öldü

04.03.2021 12:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırgızistan’ın Celal Abad bölgesinde sahte içki zehirlenmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Celal Abad bölgesinde bugün yerel saatle 03.00 ile 04.30 saatleri arasında gıda zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişinin Aksı ilçe hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Kırgızistan’ın Celal Abad bölgesinde sahte içki zehirlenmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Celal Abad bölgesinde bugün yerel saatle 03.00 ile 04.30 saatleri arasında gıda zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişinin Aksı ilçe hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan 4 kişiden 3’ünün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, 1 kişinin ise durumunun stabil olduğu ifade edildi. Ayrıca 3 kişinin de evlerinde hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, ölenlerin 2 Mart tarihinde 19 kişinin katıldığı bir partide sahte alkol içtiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgenin sıhhi epidemiyoloji merkezi uzmanları tarafından toplu zehirlenme ile ilgili soruşturma başlatıldığı ve partiye katılanların sağlık kontrollerinin yapıldığı ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Annesiyle karar verir' 'Annesiyle karar verir'
Müge Anlı'daki olayda yeni gelişme! Gözaltına alındıktan dakikalar sonra bulundu Müge Anlı'daki olayda yeni gelişme! Gözaltına alındıktan dakikalar sonra bulundu
Instagram profil fotoğrafı büyütme işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz PP büyütmeInstagram profil fotoğrafı büyütme işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz PP büyütme

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Çok yüksek riskli iller arasında bulunuyor! Validen '14 gün' evde kalın çağrısı

Çok yüksek riskli iller arasında bulunuyor! Validen '14 gün' evde kalın çağrısı

Tarihi değiştirecek iddia: Selçuklu saraylarından ilki Sivas'ta olabilir!

Tarihi değiştirecek iddia: İlki Sivas'ta olabilir!

Müge Anlı'daki olayda yeni gelişme! Gözaltına alındıktan dakikalar sonra kayıp kız bulundu

Müge Anlı'daki olayda yeni gelişme! Gözaltına alındıktan dakikalar sonra bulundu

Son Dakika: Van'da koronavirüs alarmı! Vakalar artınca okullar tatil edildi

Koronavirüs alarmı! Vakalar artınca okullar tatil edildi

Son Dakika: MSB duyurdu! Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar

MSB duyurdu! Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar

BİM aktüel ürünler neler? 5 Mart'tan itibaren uygun fiyata buzdolabı fırsatı

BİM aktüel ürünler neler? 5 Mart BİM aktüel ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.