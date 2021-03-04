Kırgızistan’da sahte içkiden zehirlenen 6 kişi öldü

Kırgızistan’ın Celal Abad bölgesinde sahte içki zehirlenmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Celal Abad bölgesinde bugün yerel saatle 03.00 ile 04.30 saatleri arasında gıda zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişinin Aksı ilçe hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan 4 kişiden 3’ünün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, 1 kişinin ise durumunun stabil olduğu ifade edildi. Ayrıca 3 kişinin de evlerinde hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, ölenlerin 2 Mart tarihinde 19 kişinin katıldığı bir partide sahte alkol içtiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgenin sıhhi epidemiyoloji merkezi uzmanları tarafından toplu zehirlenme ile ilgili soruşturma başlatıldığı ve partiye katılanların sağlık kontrollerinin yapıldığı ifade edildi.

