Kırgızistan'da Seçimin Ardından Darbe Girişimi

Kırgızistan’da muhalif gruplar, başkentte devlet binaları ve parlamento binasında denetimi aldıktan sonra yönetimi de ele geçirdiklerini açıkladı. Ülkede yapılan genel seçimlerin ardından protesto gösterileri başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov yaptığı açıklamada, ülkede bir darbe girişimi olduğunu söyledi. Ceenbekov, emniyet güçlerine protestoculara ateş açılmaması talimatı verdiğini belirtti.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada çıkan olaylarda şu ana kadar bir kişinin hayatını kaybettiği 590 kişinin de yaralandığı belirtildi. Muhalifler, yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle hapiste bulunan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in serbest bırakıldığını duyurdu. Atambayev’in geçiş hükümeti kurmak üzere görüşmeler yaptığı ifade ediliyor.

Ancak Ceenbekov’un görevi bırakıp bırakmayacağı öte yandan Atambayev’in ne taleplerde bulunduğu henüz belirsizliğini koruyor.

Göstericiler parlamento binası önünde araçları ateşe verirken bina içerisinden resmi evrakları ve mobilyaları da dışarıya çıkardıkları görülüyor.