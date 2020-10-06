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Kırgızistan'da Seçimin Ardından Darbe Girişimi

06.10.2020 12:19 | Son Güncelleme

Kırgızistan’da muhalif gruplar, başkentte devlet binaları ve parlamento binasında denetimi aldıktan sonra yönetimi de ele geçirdiklerini açıkladı

Kırgızistan'da Seçimin Ardından Darbe Girişimi

Kırgızistan’da muhalif gruplar, başkentte devlet binaları ve parlamento binasında denetimi aldıktan sonra yönetimi de ele geçirdiklerini açıkladı. Ülkede yapılan genel seçimlerin ardından protesto gösterileri başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov yaptığı açıklamada, ülkede bir darbe girişimi olduğunu söyledi. Ceenbekov, emniyet güçlerine protestoculara ateş açılmaması talimatı verdiğini belirtti.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada çıkan olaylarda şu ana kadar bir kişinin hayatını kaybettiği 590 kişinin de yaralandığı belirtildi. Muhalifler, yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle hapiste bulunan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in serbest bırakıldığını duyurdu. Atambayev’in geçiş hükümeti kurmak üzere görüşmeler yaptığı ifade ediliyor.

Ancak Ceenbekov’un görevi bırakıp bırakmayacağı öte yandan Atambayev’in ne taleplerde bulunduğu henüz belirsizliğini koruyor.

Göstericiler parlamento binası önünde araçları ateşe verirken bina içerisinden resmi evrakları ve mobilyaları da dışarıya çıkardıkları görülüyor.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Bakan Kaşkar Cunushaliyev’in ofise gelmediğini muhalif siyasetçi Kursan Asanov’un bakanlığa gelerek kendisinin geçiş süreci İçişleri Bakanı olduğunu açıkladığını belirtti.

Sözcü ayrıca polisin halkın güvenliğini sağlamak ve yağma olaylarını önlemek adına görevini sürdürdüğünü söyledi.

Ülkede Pazar günü yapılan seçimlerin ardından başlayan protesto gösterilerinde polisin biber gazı ve tazyikli suyla göstericilere müdahale etmesinin ardından olaylar başladı. Göstericiler Pazar günü yapılan seçimin sonucunu kabul etmediklerini ve seçimin iptal edilmesini talep ediyorlardı. Göstericiler, parlamento binası dışında çok sayıda devlet dairesine de girerek denetimi ele geçirdiler.

Seçim neticesinde Rusya’yla ilişkileri destekleyen iki parti sandalyelerin çoğunu kazandı. Ancak Batılı gözlemciler seçimlerde oyların satılması şeklinde usulsüzlükler olabileceğine dikkat çekiyorlar. Bu partilerden birinin Cumhurbaşkanı Ceenbekov’a yakın olduğu biliniyor.

Eski Sovyetler Birliği ülkelerinden biri olan Kırgızistan’da Rusya’nın askeri üssü bulunuyor. Çin ve Rusya’yla komşu olan ülke jeopolitik öneminden dolayı Rusya, Çin ve ABD arasında siyasi anlamda önem arz eden bir noktada bulunuyor. Ülkede siyasi çalkantılar da dinmiyor. Son 15 yılda iki kez Cumhurbaşkanları devrildi.

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