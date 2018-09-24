HABER

Kırgızistan'da ŞİÖ toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 15:56 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da ŞİÖ toplantısı

BİŞKEK (AA) - Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkelerinin sınır birlikleri komutanları, ŞİÖ Dönem Başkanı Kırgızistan'ın kuzeyindeki Issık Göl Bölgesi'nde bir araya geldi.

Kırgızistan Sınır Devlet Hizmetlerinin ev sahipliğinde düzenlenen altıncı toplantıya, örgüt üyesi Çin, Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan sınır birlikleri yöneticileri ile örgütün icra komitesi yetkilileri katıldı.

Toplantıda, katılımcılar ŞİÖ üye devletlerinin devlet sınırlarında son gelişmelerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Hindistan ile Pakistan'ın üye olmasıyla örgütün dış sınırlarının genişlediğine vurgu yapılan toplantıda, ŞİÖ dış sınırlarında operasyonel duruma ve sınır iş birliğine yeni unsurlar eklendiği kaydedildi.

Toplantıda, 2019 yılından itibaren Hindistan ile Pakistan'ın "Dayanışma 2019-2021" adlı tatbikatlarda yer alacağı bildirildi.

Sınır Devlet Hizmetleri Başkanı Albay Ularbek Şarşeyev, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantının yapıcı atmosferde yapıldığını belirterek, ŞİÖ üye ülke bölgesinde ve sınırlarında güvenliğin sağlanmasında başarıya ulaştıklarını ve bunu da üst düzeyde yerine getirdiklerini belirtti.

Kırgızistan, ŞİÖ Dönem Başkanlığını Çin'den haziran ayında devralmıştı.

Türkiye'nin diyalog ortağı olduğu ŞİÖ, 2001'de Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan tarafından Şanghay'da kurulmuştu.

Örgüt geçen yıl Hindistan ve Pakistan'ı üyeliğe kabul etmişti.

PARTNERBunu herkes yapıyor, bir hastalığı mı işaret ediyor? Bunu herkes yapıyor, bir hastalığı mı işaret ediyor?
Tokat'ta yangın tatbikatıTokat'ta yangın tatbikatı
Düğünde takı için POS cihazı kullandılar/ Ek fotoğraflarDüğünde takı için POS cihazı kullandılar/ Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Issık Göl Bölgesi Kırgızistan Şanghay İşbirliği Örgütü ŞİÖ

En Çok Okunan Haberler

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Gerilim yükseldi! Savaş gemileri yolda

Gerilim yükseldi! Savaş gemileri yolda

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Derin Talu'nun 2 yıl önceki hali şoke etti

Derin Talu'nun 2 yıl önceki hali şoke etti

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

Reyhanlı bombacısı Yusuf Nazik 24 kişinin ismini verdi

Reyhanlı bombacısı Yusuf Nazik 24 kişinin ismini verdi

Son dakika! Emekli Büyükelçi Kaya Toperi hayatını kaybetti

Son dakika! Emekli Büyükelçi Kaya Toperi hayatını kaybetti

Havadan görüntülenen düğün görenleri şaşırttı

Havadan görüntülenen düğün görenleri şaşırttı

'Eşim ve Kayınvalidem' optik illüzyonunun sırrı çözüldü!

'Eşim ve Kayınvalidem' optik illüzyonunun sırrı çözüldü!

Kırıkkale'de rehine krizi!

Kırıkkale'de rehine krizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.