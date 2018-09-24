Kırgızistan'da ŞİÖ toplantısı

BİŞKEK (AA) - Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkelerinin sınır birlikleri komutanları, ŞİÖ Dönem Başkanı Kırgızistan'ın kuzeyindeki Issık Göl Bölgesi'nde bir araya geldi.

Kırgızistan Sınır Devlet Hizmetlerinin ev sahipliğinde düzenlenen altıncı toplantıya, örgüt üyesi Çin, Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan sınır birlikleri yöneticileri ile örgütün icra komitesi yetkilileri katıldı.

Toplantıda, katılımcılar ŞİÖ üye devletlerinin devlet sınırlarında son gelişmelerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Hindistan ile Pakistan'ın üye olmasıyla örgütün dış sınırlarının genişlediğine vurgu yapılan toplantıda, ŞİÖ dış sınırlarında operasyonel duruma ve sınır iş birliğine yeni unsurlar eklendiği kaydedildi.

Toplantıda, 2019 yılından itibaren Hindistan ile Pakistan'ın "Dayanışma 2019-2021" adlı tatbikatlarda yer alacağı bildirildi.

Sınır Devlet Hizmetleri Başkanı Albay Ularbek Şarşeyev, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantının yapıcı atmosferde yapıldığını belirterek, ŞİÖ üye ülke bölgesinde ve sınırlarında güvenliğin sağlanmasında başarıya ulaştıklarını ve bunu da üst düzeyde yerine getirdiklerini belirtti.

Kırgızistan, ŞİÖ Dönem Başkanlığını Çin'den haziran ayında devralmıştı.

Türkiye'nin diyalog ortağı olduğu ŞİÖ, 2001'de Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan tarafından Şanghay'da kurulmuştu.

Örgüt geçen yıl Hindistan ve Pakistan'ı üyeliğe kabul etmişti.

