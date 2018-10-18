Kırgızistan'da ŞİÖ toplantısı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın ev sahipliğinde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Bölgesel Terörle Mücadele Teşkilatı Konseyi 33. Toplantısı yapıldı.

ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Teşkilatı Konseyi Basın Merkezi'nin açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, siber güvenliğin sağlanması ve küresel internet ağında terör tehdidinin izlenmesi kararlaştırıldı.

ŞİÖ'ye üye ülkelerin güvenlik birimlerinin terörizm, ayrılıkçı ve aşırılık alanlarındaki iletişiminin güçlendirilmesi ve teröre karşı önlemlerin artırılması için anlaşmaya varıldı.

Toplantıda Kırgızistan, 2019 ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Teşkilatı Konseyi dönem başkanlığını Rusya'ya devretti.

Merkezi Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te olan ŞİÖ'nün alt kurumu Bölgesel Terörle Mücadele Teşkilatı 2002 yılında oluşturulmuştu.

