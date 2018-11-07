Kırgızistan'da Tarihi ve Ecdadı Anma Günü

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 1930'lu yıllarda yüzlerce işçi, köylü, üretken kesim, aydınlar, ulusal ekonomi uzmanları ve parti çalışanlarının siyasi zulmün mağdurları olduğunu belirterek, "Son çalışmalara göre, 1930'larda 20 binden fazla kişi Kırgızistan topraklarında dönemin rejiminin kurbanı oldu. Kesinlikle bu büyük bir trajedi. Kırgız halkı için geri dönüşü olmayan bir kayıp yaşandı." dedi.

Kırgızların 1916'da Rus Çarlığı'na karşı isyanını simgeleyen Ürkün Anıtı'nın yanı sıra Stalin döneminde 1937 yılında öldürülen 138 aydının, dünyaca ünlü Kırgız romancı Cengiz Aytmatov ile "7 Nisan Şehitleri"nin kabirlerin de yer aldığı Ata Beyit Mezarlığı'nda (Baba mezarı) anma töreni düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, kurbanların yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende anıtlara çiçek bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, "Tarihi ve Ecdadı Anma Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Tarihi ve Ecdadı Anma Günü"nün iki yıl önce Kırgızların 1916'da Rus Çarlığı'na karşı isyanının 100. yıl dönümünün anısına ilan edildiğini hatırlattı.