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Kırgızistan'da "Türk Destanları ve Şehir Meydanları" resim sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 21:24 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da "Türk Destanları ve Şehir Meydanları" resim sergisi

BİŞKEK (AA) - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin desteğiyle, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90. yıl dönümü anısına, "Türk Destanları ve Şehir Meydanları" konulu resim sergisi düzenlendi.

Başkent Bişkek'te Ulusal Kütüphane bünyesindeki Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nde, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve eşi Vasilika Fırat'ın ev sahipliğinde sanatseverlerin beğenisine sunulan serginin açılışına Azerbaycan, Özbekistan, Belarus, Afganistan ve İran büyükelçileri, ressamlar, akademisyenler, Türk ve Kırgız iş adamları katıldı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü öğretim görevlisi Ümit Dikmen'in hazırladığı sergide, Kırgız tarih kitaplarında geçen muharebe alanları, gizemli doğa, Türk dünyasının tarihi şahsiyetleri, Türk dünyası destanları ile başkent meydanları, Türk ve Kırgız kültürüne ait unsurlarla ilgili dijital boyama tekniğiyle hazırlanan üç boyutlu 42 esere yer verildi.

Kırgızistan'da yenilikçi yeteneği ile dikkati çeken Dikmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıllık çalışmalarının yer aldığı Türk Destanları ve Şehir Meydanları konulu sergi ile Türkiye ve Kırgızistan arasındaki kültürel etkileşimi sanat üzerinden insanlara aktarmayı amaçladığını söyledi.

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Bişkek Kırgızistan sergi Türk Destanları ve Şehir Meydanları Ümit Dikmen

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