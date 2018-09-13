BİŞKEK (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Dönem Başkanı Kırgızistan'ın ev sahipliğinde ilki gerçekleştirilen "Türk Dünyası Sinema Günleri"nin galası yapıldı.

TÜRKPA'ya üye ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında sinema ve animasyon alanında tecrübe kazanımı ve paylaşımını amaçlayan etkinliğin galası, başkent Bişkek'teki Manas sinema salonunda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bişkek'te yarın düzenlenecek TÜRKPA Sosyal, Kültürel ve İnsani Meseleler Komisyonu'nun toplantısına katılmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'den gelen milletvekilleri, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler, film yapımcıları ve ulusal film stüdyolarının temsilcilerinin hazır bulunduğu galanın açılışını, TÜRKPA Sosyal, Kültürel ve İnsani Meseleler Komisyonu Başkanı ve Kırgızistan Ata Meken Partisi Milletvekili Sadık Şer-Niyaz yaptı.

Azerbaycan'dan "Kızıl Bahça", Kazakistan'dan "Oralman", Kırgızistan'dan "Gece Kazası", Türkiye'den "Ayla" ve "Buğday" adlı filmlerin gösterime gireceği etkinlikte bu filmlerin fragmanları gösterildi, yönetmenler sahnede duygu ve düşüncülerini ifade etti.