BİŞKEK (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Dönem Başkanı Kırgızistan'ın ev sahipliğinde ilki gerçekleştirilen "Türk Dünyası Sinema Günleri"nin galası yapıldı.
TÜRKPA'ya üye ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında sinema ve animasyon alanında tecrübe kazanımı ve paylaşımını amaçlayan etkinliğin galası, başkent Bişkek'teki Manas sinema salonunda yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Bişkek'te yarın düzenlenecek TÜRKPA Sosyal, Kültürel ve İnsani Meseleler Komisyonu'nun toplantısına katılmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'den gelen milletvekilleri, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler, film yapımcıları ve ulusal film stüdyolarının temsilcilerinin hazır bulunduğu galanın açılışını, TÜRKPA Sosyal, Kültürel ve İnsani Meseleler Komisyonu Başkanı ve Kırgızistan Ata Meken Partisi Milletvekili Sadık Şer-Niyaz yaptı.
Azerbaycan'dan "Kızıl Bahça", Kazakistan'dan "Oralman", Kırgızistan'dan "Gece Kazası", Türkiye'den "Ayla" ve "Buğday" adlı filmlerin gösterime gireceği etkinlikte bu filmlerin fragmanları gösterildi, yönetmenler sahnede duygu ve düşüncülerini ifade etti.
- "Filmler yoğun ilgi görecek"
Aynı zamanda yönetmen olan Şer-Niyaz, burada yaptığı konuşmada, Türk dili konuşan halkların ünlü yönetmenleri tarafından hazırlanan filmlerin yoğun ilgi görmesini beklediğini söyledi.
Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Şer-Niyaz, TÜRKPA'nın aynı dil ve dini paylaşan halkların ülkelerindeki parlamentolar arasında dostluk, birlik ve beraberliğin yaşatılması için kurulduğunu belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz da "Sinema ortak rüya görmek gibidir. Dolayısıyla sinema aracılığıyla kültürlerin birbirine yaklaşması için son derece önemli bir fırsat var elimizde. Türkiye olarak etkinliğe "Ayla" ve "Buğday" adlı filmlerle katıldık." dedi.
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