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Kırgızistan'da Türksoy Genel Sekreteri Kaseinov'a Devlet Nişanı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 21:53 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da Türksoy Genel Sekreteri Kaseinov'a Devlet Nişanı verildi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan tarafından Danaker Devlet Nişanı'na layık görülen Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov'a ödülü takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından Danaker Devlet Nişanı'na layık görülen TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'a ödülün takdim edildiği belirtildi.

Kaseinov'un başkanlığındaki TÜRKSOY uluslararası örgütünün Türk dili konuşan ülkeleri birbirine bağlayan bir tür manevi köprü vazifesi üstlendiğini ve uluslararası arenada büyük prestij sahibi olduğunu vurgulayan Ceenbekov, özellikle TÜRKSOY tarafından 2018 yılının dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov Yılı ilan edilmesi, Kırgız şair ve yazarların kitaplarının yayınlanması nedeniyle Genel Sekreter Kaseinov'a teşekkür etti.

Ceenbekov, Kırgız Cumhuriyeti ve Türk dili konuşan ülkeler arasında kültürel bağlar ile dostluğun geliştirilmesine yaptığı katkılarından dolayı Kaseinov'a Danaker Devlet Nişanı verilmesini öngören kararı 30 Ağustos'ta imzalamıştı.

Danaker Devlet Nişanı, 1999'dan bu yana halklar arasında barış, dostluk ve iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunanlara veriliyor. Kaseinov, 2008'den bu yana TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevini yürütüyor.

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Danaker Devlet Nişanı Kaseinov

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