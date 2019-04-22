Kırgızistan’da uranyum çalışmaları askıya alındı

Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, Issık Göl bölgesindeki çevresel değerlendirmenin tamamlanması bitinceye kadar uranyum yatağı üzerindeki çalışmaların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

İcra Dairesi Bilgi Politikası Departmanı, Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev’in yaptığı kabine toplantısının ardından Issık Göl bölgesine bağlı Ton semtindeki Kızıl-Ompol meydanında bulunan Tash-Bulak uranyum yatağındaki çalışmaları askıya alma talimatını verdiğini bildirdi.

Uranyum yatağında yürütülen faaliyetlere karşı olan bölge halkı miting düzenledi. Halk,”Birkaç ay önce, hükumet uranyum gelişimine karşı çıkma çağrımıza dikkat etmedi. Ama şimdi, yerliler miting için kendiliğinden toplandı. Alanı kapatmak istiyoruz ” dedi.

Tash-Bulak uranyum yatağının işletilmesini istemeyenler sosyal medyada Issık Göl’deki uranyum yatağının işletilmesine karşı dilekçe toplamaya başladı. Ayrıca insanlar başlatılan kampanya ile bir internet sitesinde dilekçe imzalamaya davet ediliyor. 8 saate 8 bin kişinin dilekçe imzaladığı kaydedildi.

Kırgızistan Enerji ve Yeraltı Kullanımı Devlet Komitesi Başkanı Emil Osmonbetov, uranyum yatağı için keşif ruhsatının 2010’da 10 yıllığına verildiğini, 2020’ye kadar süresinin olduğunu açıkladı. Osmonbetov, “Şirket yasalar çerçevesinde faaliyet gösteriyor. Keşfedilecek bölge yaklaşık 43 bin hektardır, orada 12 cevher gövdesi var. Bir komisyon oluşturuldu ve bir alanın işletilmesine başlayıp başlamamasına yapılan çalışmalar dahilinde karar verilecek. Potansiyel bir zararın mümkün olduğu ortaya çıkarsa, sorun farklı şekilde çözülecektir” dedi.

Issık Göl bölgesindeki Ton semtinde bulunan Kızıl-Ompol meydanında bulunan Tash-Bulak uranyum deposunu keşfetme lisansı sahibi YurAsia Genel Müdürü Svetlana Meng, bölgede arama çalışmaları, yani bir jeolojik araştırma yürütüldüğünü söyledi. Meng, “2001 yılında teknik bir proje hazırladık ve 2012 yılında keşif çalışmalarına başladık. Bu sıradan bir jeolojik araştırma. Kısa sürede şirketimiz geniş bir alanda araştırma çalışmaları yaptı. Verilen lisans ve bizimle yapılan anlaşmaya dayanarak, bu bölgede arama çalışmaları yürütülecek. Keşiflere yapılan tüm yatırımlar Rusya’dan geliyor” dedi.

Ancak açıklamalara inanmayan bölge halkından Marat Akatov’a göre hükumet bir komisyonun oluşturulması konusunda halkı bilgilendirmedi. Komisyon kimseye bir şey söylemedi ve gizlice geldi. Akatov, “Neden halka bir şey söylemiyorlar? Neden bir şey söylemeden geliyorlar? Uranyum rezervlerinde jeolojik araştırma gerçekleştirmiyorlar, kazıyorlar. Yaklaşık 250 metrelik araziyi kazdılar. Uranyum kötüdür. Gelecek kuşaklarımız için kötü olacak. Çalışmalar çoktan başladı. Uyanmamız gerek. Bu turizme zarar verir, büyük hasara neden olur. Bu nedenle, tüm Kırgız halkı itiraz ediyor. Çünkü bu tüm vatandaşlarımızın sorunu” şeklinde konuştu.

Bölge sakinleri, projeye şiddetle karşı çıkıyor. Eğer sorun çözülmezse köylüler 29 Nisan’da Bişkek’e yürüyerek miting yapmayı planlıyor.

Resmi malumatlara göre, Kırgızstanin Issyk-Kul bölgesinin Ton semtindeki Kyzyl-Ompol meydanında bulunan Tash-Bulak uranyum yatağında bin 632 ton uranyum, 3 bin 338 ton toryum, 33 bin 800 ton zirkonyum ve 4 bin 102 ton titanyum mıknatıs rezervi var.

