Kırgızistan'da uranyum üretimi konusu tartışılıyor

Unutkanlık mı yoksa depresyon mu?

Unutkanlık mı yoksa depresyon mu?

Parlamentoda konuya ilişkin açıklamada bulunan Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, söz konusu uranyum yatağında çevresel etkilerin araştırılması için Başbakan Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov'un başkanlığında araştırma komisyonun kurulduğunu hatırlatarak, şirketin uranyum çalışmalarını askıya aldıklarını ve şirketin üretimine devam edip etmeyeceğine komisyonun çalışmasını tamamlamasının ardından karar vereceklerini kaydetti.

Meclise taşınan konu ile ilgili olarak milletvekilleri tarafından ülkenin kuzeyinde Issık Göl Bölgesi Ton İlçesi'ndeki Kızıl-Ompul adlı cevher alanında uranyum üretim ruhsatının nasıl alındığı başbakana soruldu.

Bu arada, Başbakan Birinci Yardımcısı Boronov'un başkanlığında araştırma komisyon üyeleri, cevher alanını ziyaret etti.

Daha sonra bölge halkı ile görüşen Boronov, halkı sakin olmaya çağırarak, "Ben buraya Başbakanın talimatı ile geldim. Halkın talebi üzerine şirketten faaliyetlerini durdurmasını istedik. Devlet organlarından kurulan komisyon çalışmalarına başladı. Çalışmalarımızı kanunlara göre yapacağız. Çalışmalar hakkında bölge halkı da bilgilendirilecek. Şirket madendeki çalışmalarını durdurdu. Madendeki araçlar güvenli yere alındı. Bunu görmek isteyen herkes sadece hafif araçlarla gidip görebilir." diye konuştu.

Öte yandan, uranyum keşif lisansı sahibi YurAsia Kırgızistan Genel Müdürü Svetlana Meng, düzenlediği basın toplantıda, 2010'dan beri keşif lisansına sahip olduklarını, Kızıl-Ompul cevher alanında 3 buçuk ton uranyuma ulaştıklarını ifade etti.

Meng, 2012 yılından bu tarafa sadece keşif için 4 milyon dolar yatırım yaptıklarını, devletin ilgili kurumların daha önce de uranyum madenindeki radyasyon kirliliğinin çok düşük olduğu yönünde rapor verdiğini dile getirdi.

