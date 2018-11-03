Kırgızistan'da yazar Cengiz Aytmatov'un 90. doğum yılı etkinlikleri

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın güneyindeki Oş kenti, yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

Aytmatov'un 90. doğum günü vesilesiyle Oş Milli Drama Tiyatrosu'nda "Oş-Cengiz Aytmatov'un kaderinde" konulu konferans düzenlendi, kent meydanında yazarla ilgili sergi açıldı.

Etkinlikler kapsamında Aytmatov'un hayatını konu alan tiyatro oyunu sahnelendi. Ayrıca hipodromda kök-börü milli at oyunları finali oynandı.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, bakanların, valilerin katılımıyla gerçekleşen etkinliklere ülkenin tüm bölgelerinden delegeler yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov burada yaptığı konuşmada, "Bu yıl, Kırgız halkıyla birlikte dünya toplumları, hemşehrimiz Cengiz Aytmatov'un doğum gününü kutlamaktadır. Kırgız halkının yetenekli oğluna gösterilen bu ilgi ve sevgiden dolayı sonsuz derecede memnunuz. Hem dünyada hem de ülkemizde yapılan etkinlikleri takip etmekten ve coşkuyla desteklemekten gurur duyuyoruz." dedi.