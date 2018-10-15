BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da yeşil ekonominin tanıtımı amacıyla bu hafta "Yeşil Ekonomi Haftası" olarak ilan edildi.
Kırgızistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Avtandil Alıbayev, düzenlediği basın toplantısında, "Yeşil Ekonomi Haftası" ile hükümet programları ve politikalarının yanı sıra hükümetin orta vadeli ulusal stratejik belgelerinde yeşil ekonomi kavramları ve uygulamalarının entegrasyonunu sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.
Kırgızistan'da sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla yeşil ekonomiye geçiş çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayan Alıbayev, toplumsal refahın ve sosyal eşitliğin artırılması, kaynakların daha verimli kullanılması, çevre dostu teknolojiler ve yeniliklerin yaygın kullanımının sağlanması için bilgilendirici bir dizi etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.
Alıbayev, Bişkek'te, yerli ve yabancı uzmanlar tarafından uluslararası uygulamalarının tanıtılacağı, ekonomiye ve topluma faydalarının anlatılacağı "Yeşil Ekonomi Haftası" kapsamında, ürünlerin uluslararası standartlar çerçevesinde dünya pazarlarına ihracatı konusunda organik tarım üreticilerine yönelik seminerler düzenleneceğini, ülke genelinde de "Yeşil Ekonomi" temalı "İhracat Kervanı" bilgilendirme kampanyasının gerçekleşeceğini söyledi.
Adana'da bir firmayı 550 bin TL dolandıran şahıstan akılalmaz teklif: Benimle beraber olun...
Tarihi ada 7,8 milyon dolara satışa çıkarıldı
Konya'da çiftlik sahibi ve Afgan çalışanı, tabancayla öldürülmüş bulundu
'En Son Savaş'ta kritik gelişme
Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek
Meteoroloji'den bugün (15 Ekim Pazartesi) için sağanak yağış uyarısı! Bu kentler dikkat...
Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün
Eski sevgilisini yeni sevgilisiyle görünce ortalık karıştı: 3 yaralı, 5 gözaltı
İYİ Parti'de istifa depremi
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
Instagram'da müthiş özellik! Profiline giren herkes bir bir...
Okuyucu Yorumları 0 yorum