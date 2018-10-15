BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da yeşil ekonominin tanıtımı amacıyla bu hafta "Yeşil Ekonomi Haftası" olarak ilan edildi.

Kırgızistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Avtandil Alıbayev, düzenlediği basın toplantısında, "Yeşil Ekonomi Haftası" ile hükümet programları ve politikalarının yanı sıra hükümetin orta vadeli ulusal stratejik belgelerinde yeşil ekonomi kavramları ve uygulamalarının entegrasyonunu sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Kırgızistan'da sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla yeşil ekonomiye geçiş çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayan Alıbayev, toplumsal refahın ve sosyal eşitliğin artırılması, kaynakların daha verimli kullanılması, çevre dostu teknolojiler ve yeniliklerin yaygın kullanımının sağlanması için bilgilendirici bir dizi etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.

Alıbayev, Bişkek'te, yerli ve yabancı uzmanlar tarafından uluslararası uygulamalarının tanıtılacağı, ekonomiye ve topluma faydalarının anlatılacağı "Yeşil Ekonomi Haftası" kapsamında, ürünlerin uluslararası standartlar çerçevesinde dünya pazarlarına ihracatı konusunda organik tarım üreticilerine yönelik seminerler düzenleneceğini, ülke genelinde de "Yeşil Ekonomi" temalı "İhracat Kervanı" bilgilendirme kampanyasının gerçekleşeceğini söyledi.

