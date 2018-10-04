Kırgızistan'daki AGİTPA Sonbahar Toplantısı

BİŞKEK (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, "Kıbrıslı Rumlar, Ada'nın yalnız onlara ait olmadığı gerçeğini kabul edemiyor. Aynı şekilde de Kıbrıslı Türklerle doğal kaynakları da paylaşmak istemiyorlar. Kıbrıs'ta uzlaşı, bütün Doğu Akdeniz bölgesinin güvenliğine ve refahına katkıda bulunacaktır." dedi.

Kırgızistan Parlamentosu'nun ev sahipliğinde bugün başlayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİTPA) 17. Sonbahar Toplantısında, "Akdeniz Forumu: Orta Asya ve Akdeniz Jeopolitik Konumu: Göç, Ticaret ve Çevresel Sorunlar" konulu oturumu düzenlendi.

AGİTPA Akdeniz İlişkileri Özel Temcilsicisi ve AGİTPA Başkan Yardımcısı Pascal Allizard'ın möderatörlüğünde yapılan ikinci oturumda, Akdeniz'i çevreleyen ülkeler ve ilgili ülke temsilcileri birer konuşma yaptı.

Türkiye'yi temsil eden AGİT Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Türkiye'nin coğrafik konumu ve köklü tarihiyle diğer AGİT ülkelerin çoğuna göre Akdeniz'e ve Orta Asya'ya daha yakın olduğunu belirtti.