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Kırgızistan’daki çatışmalarda 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 00:12 | Son Güncelleme

Kırgızistan’ın bir önceki dönem Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in gözaltına alındığı operasyon esnasında polis ve vatandaşlar arasında çıkan çatışmalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.Kırgızistan’ın bir önceki dönem Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, polis tarafından düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.

Kırgızistan’ın bir önceki dönem Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in gözaltına alındığı operasyon esnasında polis ve vatandaşlar arasında çıkan çatışmalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Kırgızistan’ın bir önceki dönem Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, polis tarafından düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı. Gözaltı sırasında Atambayev’in destekçileriyle polis arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü 36 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, dokunulmazlığı kaldırılan ve polise ifade vermeye gitmeyen Atambayev’in, başkent Bişkek’e 12 kilometre uzaklıkta bulunan Koy-Taş köyündeki evine baskın yaptı. Atambayev’in evi ve etrafındaki yollar güvenlik kontrolüne alınırken, eski Cumhurbaşkanı’nın destekçileri polise karşı koydu. Polis buna karşı Atambayev’i gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü. Kırgızistan’da akşam saatlerine doğru başlayan kargaşa bir süre sonra çatışmaya döndü.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı gece yarısı yaptığı açıklamada çatışmalarda yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi sayısını 36 olarak açıkladı. Bu kişilerin tedavilerine devam edildiği açıklanırken yaralılardan bazılarının durumlarının iyi olmadığı belirtildi. Sokakta yaşanan çatışmalarda ise güvenlik güçlerinden 1 kişi keskin nişancı silahıyla vurularak öldürüldü. Yaşamını yitiren güvenlik görevlisinin kim tarafından vurulduğunun henüz tespit edilemediği açıklandı.

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