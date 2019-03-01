HABER

Kırgızistan'daki FETÖ bağlantılı okulların denetlenmesi talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 19:04 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da FETÖ bağlantılı okullarda, öğrencilere tuvalet temizlettirildiği ve büyük öğrencilerin küçükleri dövdüğü iddia edildi - Kırgızistan Partisi Milletvekili Talant Mamıtov: - "Sapat Eğitim Kurumuna bağlı okulların denetlenmesini talep ediyorum"

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Partisi Milletvekili Talant Mamıtov, FETÖ bağlantılı kişilerce kurulan Sapat Eğitim Kurumuna bağlı okulların denetlenmesi konusunu meclis gündemine taşıdı.

Kırgızistan parlamentosunda koalisyon hükümetini oluşturan dört partiden biri olan Kırgızistan Partisi Milletvekili Mamıtov, genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Sapat Eğitim Kurumuna bağlı okullardaki öğrencilere ilişkin iddiaların araştırılmasını talep etti.

Mamıtov, sosyal medyada çıkan haberleri okuduğunu belirterek, "Sebat Eğitim Kurumu çok sayıda ülkede 'aşırıcı' olduğu için yasaklanmıştı. Fakat bizde ise Sebat Eğitim Kurumu, Sapat Eğitim Kurumu olarak değiştirildi. Burada yasalara aykırı olayların yaşandığı ifade ediliyor. Bu okullara çocuklarını gönderen veliler para ödüyor. Bu okullara kaliteli eğitim için gönderiyorlar. Ama bu okullarda yaşananlar bunun tersini göstermektedir." dedi.

Okullarda yaşanan olaylara da değinen Mamıtov, öğrencilerin sosyal medyada "Okul tuvaletlerini eldivensiz temizledik. Bize zorla kaz yürüyüşü yaptırıldı. Uzun süre tek ayakta durmaya zorlandık. Büyük öğrencilerin küçüklere dayak atmasına izin verildi" şeklindeki paylaşımlarını aktardı.

Mamıtov, "Bu okulların, kimin olursa olsun ulusal yasalarımıza uygun hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu okullar cezaevi değil, burası eğitim kurumudur." diyerek okul yönetimine tepki gösterdi.

Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'a seslenen Mamıtov, Sapat Eğitim Kurumunda yaşanan olayların araştırılmasını talep edeceğini ve meclisin de bilgilendirilmesini bekleyeceğini ifade etti.

Kırgızistan'da 1992'de kurulan Sebat Eğitim Kurumunun ismi, 15 Temmuz'daki hain FETÖ darbe girişiminin ardından "Sapat" olarak değiştirilmişti.

Tüzüğü de değiştirilen okullarda okuyan öğrenciler, Twitter'dan "#metoosebat" etiketiyle okullardaki kötü muameleye ilişkin 100'den fazla paylaşımda bulundu.

Sahibinin başkasına sarılmasına dayanamadı! Bakın ne yaptıSahibinin başkasına sarılmasına dayanamadı! Bakın ne yaptı
İtalya Büyükelçisi Gaiani: Türkiye’nin büyüklüğünü gördükİtalya Büyükelçisi Gaiani: Türkiye’nin büyüklüğünü gördük
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı 6 yeni eseri okuyucuyla buluşturduAtatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı 6 yeni eseri okuyucuyla buluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan Sapat okulları Sebat

En Çok Okunan Haberler

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Bursa'da Uludağ yolunda otobüs devrildi! Yaralılar var

Bursa'da Uludağ yolunda otobüs devrildi!

Acı olay! Başında 'Ne olur ölme' diye ağladı ama...

Acı olay! Başında 'Ne olur ölme' diye ağladı ama...

Kahreden görüntü! Tabutlar peş peşe çıkarıldı

Tabutlar peş peşe çıkarıldı...

İzmit'te fuhuş çetesi üyeleri yakalandı

İğrenç mesajlar! Kadınları eve kapatıp zorla...

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.