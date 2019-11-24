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Kırgızistan'daki Uygur Türkleri örgütlenmelerinin 30. yılını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 22:41 | Son Güncelleme

Kırgızistan İttifak Uygurlar Derneği Başkanı Askar Kasımov: - "Çin'deki baskılar yüzünden atalarımız Orta Asya'ya iki dalga göç yaşadı"

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan İttifak Uygurlar Derneği Başkanı Askar Kasımov, Uygurların, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden Orta Asya ülkeleri Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'a göç yaşadıklarını belirterek, "Çin'deki baskılar yüzünden atalarımız Orta Asya'ya iki dalga göç yaşadı." dedi.

Kırgızistan Halklar Asamblesi bünyesinde faaliyet gösteren İttifak Uygurlar Derneğinin 30. kuruluş yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

İttifak Uygurlar Derneğince Opera ve Bale, Tiyatro binasında düzenlenen programa, Kırgızistan Meclis Başkan Yardımcısı Mirlan Bakirov, Halklar Asamblesi Başkanı Abdıgani Erkebayev, Uygur milletvekilleri, çeşitli sivil toplum örgütlerinin liderleri, Rusya, Kazakistan, Özbekistan Uygur Dernek yetkilileri ve temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda Uygur Türkü katıldı.

Meclis Başkan Yardımcısı Bakirov ile Halklar Asamblesi Başkanı Erkebayev, kısa birer konuşma yaptı.

Programda, derneğin tarihini anlatan belgesel film gösterildi, kuruluşunda emeği geçenlere ödülleri takdim edildi, Kazakistan Uygurlar Derneği bünyesindeki sanatçılar, dans ve folklor grupları sahne aldı ve Türkiye Türkçesiyle bir şarkı söylendi.

- "Kırgızistan'da, geleneklerimizi yaşatmamız için her türlü özgürlük sağlandı"

Kırgızistan İttifak Uygurlar Derneği Başkanı Kasımov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan'ın kuzeyinde yaşayan Uygur Türklerinin Çin'deki baskılar yüzünden 1962'de ikinci dalgayla yerleştiklerini anlattı.

Kırgızistan yönetimine ve halkına kendilerine verilen destek dolayısıyla teşekkür eden Kasımov, şunları kaydetti:

"Buradaki kardeş halklarımızdan büyük destek gördük. Kırgızistan'da, dilimizi ve geleneklerimizi yaşatmamız için her türlü özgürlük sağlandı. Uygurlar bugün Kırgızistan'ın siyasetinde, ekonomisinin her sektöründe ve tarımında var. Biz, Kırgızistan'la kaderimizi paylaşıyoruz."

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