HABER

Kırgızistan’dan 588 Türk’e çalışma izni

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 15:26 | Son Güncelleme

Kırgızistan, bu yılın başından itibaren 588 Türk vatandaşının da dahil olduğu 8 bin 757 yabancıya ülke topraklarında çalışma izni verdiğini açıkladı.Kırgızistan Devlet Göç Hizmetinden yapılan açıklamada, 2019 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında toplam 8 bin 757 yabancıya Kırgızistan’da çalışma izni verildiği ve bu rakamın hükümet tarafından onaylanan kotanın yüzde 50,3’ünü oluşturduğu belirtildi.Kırgızistan’dan çalışma izni alanlar arasında yüzde 76,6’lık dilimi kaplayan 6 bin 711 Çin vatandaşının ilk sırada olduğu açıklandı.

Kırgızistan, bu yılın başından itibaren 588 Türk vatandaşının da dahil olduğu 8 bin 757 yabancıya ülke topraklarında çalışma izni verdiğini açıkladı.
Kırgızistan Devlet Göç Hizmetinden yapılan açıklamada, 2019 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında toplam 8 bin 757 yabancıya Kırgızistan’da çalışma izni verildiği ve bu rakamın hükümet tarafından onaylanan kotanın yüzde 50,3’ünü oluşturduğu belirtildi.
Kırgızistan’dan çalışma izni alanlar arasında yüzde 76,6’lık dilimi kaplayan 6 bin 711 Çin vatandaşının ilk sırada olduğu açıklandı. Çinlileri, yüzde 6,7’yi oluşturan 588 Türk vatandaşının takip ettiği kaydedildi. Söz konusu 8 bin 757 kişinin yüzde 43,4’ünün Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te çalışma hakkına sahip olduğu ifade edildi.
Açıklamada, 7 ayda yabancı işçiler tarafından ödenen vergiden bütçeye 64 milyon som (5 milyon 237 bin Türk Lirası) katkı sağladığı ve yılsonuna kadar bu tutarın 100 milyon soma (81 milyon 832 bin Türk lirası) ulaşmasının beklenildiği belirtildi.

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak
Zabıtadan çay ocaklarına ihtarZabıtadan çay ocaklarına ihtar
Küçükçekmece'de otomobilin çarptığı yaya öldüKüçükçekmece'de otomobilin çarptığı yaya öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kandilli'den deprem açıklaması

Kandilli'den deprem açıklaması

Deniz Gezmiş'in yakın arkadaşlarından Zihni Çetiner öldü

Deniz Gezmiş'in yakın arkadaşlarından Zihni Çetiner öldü

"Pusucu" teröriste, jandarmadan pusu! Böyle yakalandı

"Pusucu" teröriste, jandarmadan pusu! Böyle yakalandı

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren Cemil Karanfil'in cezası belli oldu

Cemil Karanfil'in cezası belli oldu!

Aranan terör ve yaralama şüphelisi HDP binasında yakalandı

HDP binasında yakalandı!

Şanlıurfa'da canlı bombanın yakalanma anı görüntüsü ortaya çıktı!

Canlı bombanın yakalanma anı ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.