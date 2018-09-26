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Kırgızistan'dan "BM'de reform" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 17:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov: - "Organizasyonumuzun değişime ihtiyacı var. Bu zaten mevcut gerçekliklerin ve zamanın gereğidir"

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Birleşmiş Milletlerde (BM) reform yapılması gerektiğine işaret ederek "Organizasyonumuzun değişime ihtiyacı var. Bu zaten mevcut gerçekliklerin ve zamanın gereğidir." dedi.

BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Ceenbekov, Genel Kurula hitabında modern meydan okumalara ve tehditlere karşı yeni uluslararası mekanizmaların yaratılmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Ceenbekov, "Organizasyonumuzun değişime ihtiyacı var. Bu reform, evrenselliğin, geniş coğrafi temsilin ve BM'ye üye devletlerin mümkün olan en geniş desteğine dayanmalıdır. Bu zaten mevcut gerçekliklerin ve zamanın gereğidir." diye konuştu.

Kırgızistan'ın BM'nin barış, küresel güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma hedefine katkıda bulunmayı amaçladığını dile getiren Ceenbekov, "BM Güvenlik Konseyine daha önce seçilmemiş olan ülkelerin desteği, üyelerin eşitliğine güven verecek, bu sayede örgütün güvenilirliğini güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Ceenbekov, Orta Asya'da su ve enerji kaynakları kullanımına yeni yaklaşımlar geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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Birleşmiş Milletler BM hitap Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov New York

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